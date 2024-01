Per un Isola dei famosi che si allontana, un Battiti live che si avvicina per Ilary Blasi?

Corrono come i bolidi di Formula 1 sulla pista dell’autodromo di Monza le indiscrezioni circa la programmazione prossima ventura di Canale 5. Mentre da queste colonne vi abbiamo dato le ultime notizie circa la prossima edizione de L’isola dei famosi, con i probabili approdi di Vladirmir Luxuria ed Elena Guarnieri, la prima come conduttrice e la seconda come opinionista unica del reality show in salsa adventure, arrivano notizie anche su una versione family di Io canto. Varietà che sarà condotto, come rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia, da Michelle Hunziker. Alla notizia possiamo aggiungere che saranno quattro puntate in onda a maggio su Canale 5. Qui ora però vi vogliamo parlare di un altro programma musicale Mediaset, ovvero Battiti live.

L’isola dei famosi, Battiti live 2024 e le conduzioni

Già perchè la notizia, o meglio, l’indiscrezione che stiamo per darvi, è in qualche modo legata a quella che vi abbiamo dato qualche ora fa. Il riferimento è alla conduzione de L’isola dei famosi 2024 cui pare sempre più vicina Vladimir Luxuria. L’ormai -al momento- possiamo dire ex opinionista di questo reality show avrebbe scalzato alla conduzione Ilary Blasi. Anche se dovremo attendere l’ufficialità di Mediaset per sciogliere definitivamente la prognosi circa il capitolo conduzione dell’Isola 2024.

Ilary Blasi conquista la conduzione di un programma musicale?

Ma nel caso fosse tutto vero e cioè che Vladirmir Luxuria conquisti la conduzione de L’isola dei famosi, cosa farà Ilary Blasi? Resterà ancora a Mediaset o andrà altrove? Ebbene, secondo le voci che circolano nei corridoi di Cologno Monzese e che abbiamo avuto modo di captare, Ilary Blasi resterà a Mediaset e conquisterà la conduzione di un programma musicale già noto al pubblico delle reti del biscione.

Ilary Blasi condurrà Battiti live 2024 che passa su Canale 5?

Ilary Blasi dovrebbe condurre infatti l’edizione 2024 di Battiti live, il celebre programma musicale estivo andato in onda finora su Italia 1. Diciamo finora perchè a quanto ci risulta l’edizione 2024 di Battiti live dovrebbe essere promossa su Canale 5. Un cambiamento dunque che non sarà solo di rete, ma anche di conduzione con l’approdo di Ilary Blasi sul palcoscenico di questo prestigioso spettacolo musicale prodotto dal Gruppo Norba ed in onda anche su Radio e Tele Norba.