Le critiche che Ilary Blasi ha attirato per la conduzione a Cornetto Battiti Live sono giuste? Un aspetto positivo, in realtà, c’è…

La performance da conduttrice di Ilary Blasi nella prima edizione di Battiti Live firmata Canale 5 non è passata inosservata, diciamo così.

Gaffe, pressapochismo, errori, preparazione ai limiti della sufficienza: la conduttrice romana, già dopo la prima registrazione del Cornetto Battiti Live trasmessa dalle reti del Gruppo Norba, aveva attirato critiche non propriamente benevole da chi, probabilmente, si aspettava una conduzione stile Sanremo o una conduzione “automatizzata” tipo Eurovision dove perfino le gaffe vengono studiate ad hoc e messe in scaletta (vi ricordate il Porca Vacca di Laura Pausini?).

Quel poco che Ilary Blasi ha combinato anche solo durante la prima puntata di Battiti Live andata in onda su Canale 5 supera in naturalezza e spontaneità ciò che accade puntualmente nel corso delle numerose kermesse estive in onda negli ultimi anni, dal Tim Summer Hits al Future Hits Live, passando per i finti premi Music Awards: esibizione dell’artista e, successivamente, dichiarazioni sull’imminente tour. Basta, non succede nient’altro. Una noia…

Certo, coinvolgere artisti musicali in quello che, sulla carta e nelle intenzioni, vorrebbe essere un momento extramusicale divertente è compito improbo, sia per la timidezza di alcuni cantanti che per l’oggettiva scarsa simpatia di alcuni di loro, sempre impegnati a prendersi clamorosamente troppo sul serio.

Ma quando vediamo Ilary Blasi porgere ad Irama una domanda tecnica per poi ammettere di non capirci nulla (“Me l’hanno scritta gli autori!”), la volontà, forse inconscia o forse pienamente consapevole, di smontare questo teatrino fatto di dichiarazioni vacue e inutili viene fuori in tutta la sua onestà.

E menomale, verrebbe da dire…

Ilary Blasi è così, prendere o lasciare, e il suo stile di conduzione, poi, non è certo una sorpresa: inutile cadere dalle nubi.

Una conduzione imperita può attirare legittime critiche se si trattasse di un programma di approfondimento giornalistico o di un talk show. In questo caso, stiamo parlando di tormentoni estivi…