Battiti Live 2024, Canale 5: quando inizia, date, tappe, cantanti, conduttori

Tutte le informazioni sulla 22esima edizione del Radio Norba Cornetto Battiti Live, in onda per la prima volta in prima serata su Canale 5.

Anche quest’estate tornerà il Radio Norba Cornetto Battiti Live, la manifestazione musicale organizzata dal Gruppo Norba che si terrà per la ventiduesima edizione. Dopo sette edizioni andate in onda su Italia 1, Battiti Live, quest’estate, andrà in onda per la prima volta in prima serata su Canale 5. Cambio anche nella conduzione: al posto dei conduttori storici Alan Palmieri (che resta il direttore artistico della manifestazione) ed Elisabetta Gregoraci, conduttori in coppia dal 2017, ci saranno Ilary Blasi e Alvin. Rebecca Staffelli, invece, prenderà il posto di Mariasole Pollio. La regia della kermesse è affidata a Luigi Antonini.

Battiti Live 2024, Canale 5: quando inizia, quando va in onda

Per quanto riguarda la messa in onda in differita su Canale 5, la prima puntata dell’edizione 2024 di Battiti Live andrà in onda lunedì 8 luglio 2024.

Le serate, però, saranno trasmesse in diretta su Radio Norba e Radio Norba Tv.

Battiti Live 2024, Canale 5: quante puntate sono?

Le puntate che andranno in onda su Canale 5 saranno in totale 5.

Le prime tre puntate dell’edizione 2024 verranno registrate a Molfetta, provincia di Bari, il 21, il 22 e il 23 giugno.

Le ultime due puntate verranno registrate a luglio. La location verrà comunicata ufficialmente nelle prossime settimane.

Battiti Live 2024: cantanti

Gli artisti che si esibiranno durante le registrazioni che si terranno a Molfetta sono Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alex Wyse, Alfa, Annalisa, gli Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, Benjamin Ingrosso, BigMama, i Boomdabash, i Blue, Capo Plaza, Clara, Cioffi, i Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Darin, Dotan, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Gabry Ponte, Gigi D’Alessio, Guè, Holden, Il Volo, Irama, Matteo Paolillo, Michele Bravi, Mida, Mietta, Mr. Rain, Nek, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Petit, i Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rhove, Rose Villain, i Santi Francesi, Sarah, Tananai, The Kolors e Tony Effe. Gli artisti protagonisti delle esibizioni “on the road”, invece, sono Angelina Mango e Geolier.

I cantanti che si esibiranno nel corso delle registrazioni di luglio devono ancora essere comunicati.

Battiti Live 2024: conduttori

I nuovi conduttori del Radio Norba Cornetto Battiti Live sono Ilary Blasi e Alvin.

Per quanto riguarda i programmi musicali, Ilary Blasi, in passato, ha condotto il Summer Festival nel 2018, il talent show Star in the Star, il Festival di Sanremo e il Festivalbar nel 2006, CD:Live nel 2004 e nel 2005 e Top of the Pops nel 2003, mentre Alvin ha condotto il game show musicale Bring the Noise, il Concerto di Natale nel 2015, Capodanno in Musica nel 2013, CD:Live dal 2003 al 2007 e Top of the Pops nel 2002 e nel 2003.

Insieme ad Ilary Blasi e Alvin, ci sarà anche Rebecca Staffelli che, recentemente, ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello nel ruolo di addetta alla postazione social.

Battiti Live 2024: ballerini

Il corpo di ballo di Battiti Live 2024 sarà composto da Maria Grazia Tallei, Martina Miliddi, Christian Roberto, Lucia Ferrari, Giovanni Tesse, Sofia Cagnetti, Alessio Di Ponzio, Mattias Nigiotti, Eleonora Cabras, Flaminia Silanos e Claudio La Carpia. Saranno presenti anche Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22, e Tommaso Stanzani.

Battiti Live 2024: biglietti

L’ingresso alle date del Radio Norba Battiti Live 2024 è gratuito.

Battiti Live 2024 su Mediaset Infinity

Le puntate che andranno in onda su Canale 5 saranno visibili in streaming anche su Mediaset Infinity.