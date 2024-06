Battiti Live 2024, le gaffe di Ilary Blasi ed Alvin alla prima puntata (video)

Nella prima puntata di Battiti Live, in onda ieri sera, su Radio Norba Tv (la manifestazione canora sarà trasmessa, in prima serata, anche da Canale 5 durante i mesi caldi dell’anno), Ilary Blasi è diventata, a suo malgrado, protagonista di alcune gaffe che hanno fatto divertire il pubblico da casa e la platea di Molfetta (la location scelta per il debutto del festival). Non sapendo il nome dell’artista, in scaletta, da presentare, la conduttrice ha avuto un piccolo diverbio con gli autori della manifestazione. Ma non si è persa d’animo. In un secondo momento, poi, è entrata sul palco, mettendo in scena un divertente siparietto con Alvin (che l’ha affiancata, come inviato, de ‘L’Isola dei Famosi’ e co-presentatore di ‘Eurogames’ nel 2019):

Blasi: “Dove sta oh? Ma che devo dire? No, ma ditemi che devo dire però”

Autore: “Devi entrare Ilary, devi lanciare la roba”

Blasi: “E mica ‘o so che lancio!”

Alvin: “Adesso arriva, Ilary… scusa io mi intrattenevo”

Alvin: “Devi dire Alvin continuiamo ad andare in giro per la Puglia se ti va…”

Blasi: “Stavo chiacchierando perché mi hai chiamato?”

Blasi: “Alvin dove mi porti perché voglio continuare a girare per la Puglia”

Ilary Blasi litiga nel backstage con gli autori di #BattitiLive: non sa di dover entrare in scena e non ricorda cosa deve annunciare. Poi entra. Alvin le da supporto. Lei scoppia a ridergli in faccia. pic.twitter.com/ubtSuqGytd — GigiGx (@GigiGx) June 21, 2024

L’ex padrona di casa de ‘L’Isola dei Famosi’, precedentemente, durante uno scambio di battute con Irama (tra i cantanti presenti alla kermesse estiva) ha ammesso candidamente di aver riportato, a proposito della nuova hit, quanto scritto dagli autori:

Blasi: “In questo brano mischi le sonorità orchestrali con quelle elettroniche. Correggimi se sbaglio perché, chiaramente, io non ne capisco nulla, me l’hanno scritto, è vero o no?”

Irama: “Giusto”

Durante , inoltre, Ilary Blasi ha confuso il nome della manifestazione sostituendo un Norma a Norba.

Ilary c'ha fame: prima la NorMa e poi il Cornetto. #BattitiLive Conduttrice completamente nel pallone. pic.twitter.com/kWWsbCFDJH — GigiGx (@GigiGx) June 21, 2024

Non è andata meglio, poco dopo, al suo compagno di viaggio che, di fronte a Gabry Ponte, ha invertito l’ordine delle parole: “Radio Cornetto Norba Battiti Live”.