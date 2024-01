Dunque pare davvero acclarato che L’isola dei famosi 2024 parta lunedì 8 aprile su Canale 5. Un’edizione questa del celebre reality show voluto in televisione da Antonio Marano e Simona Ventura che ci riserverà alcune novità che si stanno sviluppando proprio in questi giorni. Ora qui su TvBlog vi daremo conto delle ultime notizie circa la costruzione di questo adventure game prodotto con l’amabile collaborazione del dipartimento italiano della multinazionale di produzione televisiva Banijay.

La conduzione de L’isola dei famosi 2024

Partiamo dal capitolo conduzione che tanto sembra appassionare i molti fans di questo popolarissimo reality show. Ilary Blasi era la detentrice di questo ruolo negli ultimi anni, ma da quella poltrona sono stati captati alcuni scricchiolii palesati dalle indiscrezioni circa un coinvolgimento in questo ruolo della bella e brava Vladimir Luxuria. Poi la lancetta della conduzione de L’isola dei famosi 2024 è tornata a direzionarsi verso Ilary Blasi, ma nelle ultime ore questa lancetta pare aver abbandonato ancora l’ex moglie di Francesco Totti.

I due provini a Vladimir Luxuria per la conduzione

Nello specifico è stato fatto un provino di conduzione a Vladirmir Luxuria, provino che si dice non sia andato molto bene. Ma i vertici Mediaset pare siano talmente convinti della conduzione Luxuria, che le hanno fatto sostenere un secondo provino, che stavolta si dice sia andato meglio. Ecco dunque che le quotazioni di Vladimir Luxuria alla conduzione de L’isola dei famosi 2024 siano in forte ascesa. Talmente forte che qualcuno, fra i corridoi di Cologno Monzese, pare essere davvero convinto che sarà l’ex opinionista del medesimo reality a salire di grado, conquistandone quindi la conduzione.

L’opinionista unica de L’isola dei famosi 2024

Ma a proposito di opinionisti, se Vladirmir Luxuria diventerà conduttrice del programma, chi prenderà il suo posto come opinionista? Su questo tema pare farsi strada un’idea. Replicare cioè la decisione presa al Grande fratello, che ha ingaggiato la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici. In pole position per conquistare la poltrona di opinionista –anche qui unica– della nuova edizione de L’isola dei famosi ci sarebbe la giornalista Elena Guarnieri.

Elena Guarnieri è una giornalista di lungo corso presso Mediaset. Ha condotto per tanti anni Studio aperto. Ha anche condotto programmi televisivi come per esempio Miracoli, Vite straordinarie, Gentes e Sipario del Tg4. Da gennaio 2024 è vice direttore del Tg5, testata questa per cui ha condotto l’edizione delle ore 13 e quella delle ore 20. Si pesca quindi di nuovo nella redazione del Tg5, in particolare nel gruppo dei vice direttori del telegiornale di Clemente J. Mimun, per scegliere l’opinionista dell’altro reality show di Canale 5, ovvero L’isola dei famosi.