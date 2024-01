Si scaldano i motori della nuova edizione de L’isola dei famosi. L’adventure game di Canale 5 torna anche in questa stagione televisiva con una nuova serie andando ad occupare la casella del lunedì sera, come tradizione occupata dai reality show. Nuova edizione e nuovo cast in arrivo, ma anche non solo.

L’isola dei famosi ed il capitolo conduzione

Giungono insistentemente voci circa un cambio della guardia alla conduzione di questo programma. Mediaset vorrebbe alla guida della nuova edizione de L’isola dei famosi Vladimir Luxuria, ma, pare che Banijay, la società detentrice del format sia più conservatrice. Da quelle parti si vorrebbe confermare Ilary Blasi alla conduzione di questo programma. Una situazione questa che in qualche modo ricorderebbe quello che è successo in Rai con l’Eredità. Formato pure quello, guarda caso, di proprietà di Banijay.

Ilary Blasi sempre in pole position

Comunque al momento la conferma di Ilary Blasi alla conduzione de L’isola dei famosi è l’ipotesi più plausibile. Certamente di più di quella che vorrebbe Luxuria alla guida della trasmissione. Vedremo nelle prossime settimane cosa accadrà, per un programma la cui partenza pare sia confermata per lunedì 8 aprile 2024.

Alan Friedman fra i naufraghi?

Parlando invece del cast, dopo avervi dato conto del coinvolgimento di Rossella Erra, siamo in grado oggi di aggiungere un tassello al cast del programma. Per la quota “giornalista” è stato contattato per fare l’Isola dei famosi 2024 Alan Friedman. Nato a New York nel 1956, Friedman diventa corrispondente del Financial times in Italia negli anni ottanta.

Televisivamente parlando debutta nel 1991 sulla BBC, mentre nella tv italiana conduce nel 1995 su Rai3 Money line. Poi inizia la sua collaborazione con Giovanni Minoli e Myrta Merlino negli anni novanta conducendo Maastricht-Italia sempre su Rai3. Poi ancora tanta televisione e tanti libri fino alla conduzione in questi tempi di “Washington Files” in onda su San Marino Rtv e Canale 520 Sky.

Ora sarebbe arrivato il momento di partecipare all’Isola dei famosi, vedremo se la sua partecipazione sarà ufficializzata.