L’Isola dei Famosi 2024, chi condurrà la nuova edizione?

Fervono i preparativi per la nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi 2024’ in partenza al termine, come di consueto, dopo la finale del ‘Grande Fratello’. Filtrano i nomi dei primi provinati, dei possibili concorrenti, del papabile inviato ma il rebus principale, da sciogliere, quest’anno, è legato alla conduzione. Ci sarà ancora Ilary Blasi per il quarto anno consecutivo alla guida dell’adventure game di Canale 5?

Pier Silvio Berlusconi, incontrando i giornalisti, appena poche settimane fa, ha manifestato la volontà di proseguire ancora con la conduttrice romana: “L’intenzione, a oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo. Dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere”

In mezzo, però, c’è la docu ‘Unica’ su Netflix, vista, in tutto il mondo. Sarà cambiato qualcosa nei piani?

Ilary Blasi conduttrice de L’Isola dei Famosi 2024? Spunta l’ipotesi Vladimir Luxuria

Solo ieri, il portale ‘Dagospia’ ha lanciato una notizia che, invece, riguarderebbe il presunto passaggio di testimone tra la Blasi e Vladimir Luxuria (opinionista due anni fa accanto a Nicola Savino e lo scorso anno con Enrico Papi). Verità o una suggestione di inizio 2024?

Raggiunta da Fanpage, l’ex parlamentare ha smentito, sul nascere, l’ipotesi di approdare a ‘L’Isola’ in una nuova veste o almeno, ad oggi, di non aver ricevuto offerte da parte dell’azienda:

“Non c’è nulla di vero e anzi, sarei felice di restare opinionista accanto a Ilary Blasi. Non lo dico per scaramanzia, sai quelle cose per le quali uno non dice ‘in attesa di’. Davvero non c’è stata alcuna proposta”

Nel corso di diciotto stagione, il format ha avuto tre padrone di casa: da Simona Ventura (a quota 8) ad Alessia Marcuzzi (ferma a 5) ad Ilary Blasi. L’unico conduttore del programma, allora in onda, su Rai 2, è stato Nicola Savino al timone dell’ottava e della nona edizione dopo l’addio della Ventura.