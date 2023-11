E’ l’argomento televisivo di questi tempi. L’Eredità, ovvero il gioco a premi che presidia la preziosa fascia del preserale di Rai1. Una fascia importantissima per l’economia di una rete e di un’azienda televisiva. Fra le 19 e le 20 avviene infatti il ritorno a casa della gente ed aumenta così di conseguenza la platea televisiva. Determinante per una rete, sopratutto se ammiraglia, catturare quanto più pubblico possibile da accompagnare poi al telegiornale delle 20 e poi alla fascia di prime time.

L’Eredità e Reazione a catena, il tandem imbattibile del preserale di Rai1

In questo l’Eredità ha fatto il suo dovere da molti anni, macinando ascolti di tutto rispetto. Prima con Amadeus, poi con Carlo Conti, quindi con l’indimenticabile Fabrizio Frizzi e poi con Flavio Insinna. Quest’ultimo che ha chiuso l’ultimo ciclo dell’Eredità andato in onda fino alla scorsa primavera, poi sostituita, per altro molto degnamente visti gli alti indici di ascolto, dalla Reazione a catena di Marco Liorni. Reazione a catena che ha portato a casa indici di ascolto considerevoli, tanto da guadagnarsi l’allungamento in autunno, con chiusura proprio alle porte dell’inverno.

Il capitolo conduzione

Poi da gennaio è giunto il momento di ridare la fascia del preserale di Rai1 a L’Eredità, che dopo l’accordo raggiunto fra Rai e Banijay che ha partorito un contratto di due anni fra le due società, è pronta a tornare al suo posto. Il capitolo conduzione ha occupato i media negli ultimi tempi. Pino Insegno, che era dato praticamente conduttore certo della nuova edizione dell’Eredità. E’ partito quindi il toto nomi per chi sarà il successore di Flavio Insinna.

Quest’ultimo per altro che il Corriere della sera dava come cavallo di ritorno allo storico preserale di Rai1. TvBlog invece aveva dato conto dell’opzione Marco Liorni, corroborata da argomentazioni che partono da quanto già accade nell’altra fascia di prestigio di Rai1, l’access time. Una fascia quella ormai in mano da tempo ad Amadeus, che conduce e ha condotto, con successo, Soliti ignoti ed attualmente Affari tuoi. Per altro due fasce queste che Rai1 sta vincendo a mani basse su Canale 5.

L’incontro Mellone-Insegno

Nella giornata di ieri c’è stato l’incontro fra il direttore dell’intrattenimento day time Angelo Mellone con Pino Insegno, presente il suo manager Diego Righini. Incontro che si dice sia stato decisamente animato, in cui ognuno avrebbe presentato le proprie istanze. Nel corso dell’incontro Mellone avrebbe comunicato ad Insegno la sua intenzione di assegnare la conduzione dell’Eredità a Marco Liorni. Nel medesimo incontro avrebbe poi comunicato ad Insegno la sua volontà di offrigli la conduzione della prossima serie di Reazione a catena.

La decisione di Mellone di non assegnare la conduzione dell’Eredità ad Insegno parrebbe essere legata unicamente al modo in cui è stata gestita l’operazione Mercante in fiera, con i risultati di ascolto che tutti conosciamo. Sopratutto rispetto alla collocazione di quel game, posizionato in una fascia “ammazza programmi” quella cioè delle ore 20 di Rai2, che aveva già ucciso in passato i programmi condotti da Drusilla Foer e Paolo Conticini. Per altro va sottolineato, in una sorta di corto circuito. come Mercante in fiera è prodotto dalla medesima società che produce Eredità, ovvero Banijay. Dopo l’incontro di ieri con Insegno ed il suo manager, è previsto nei prossimi giorni l’incontro con il manager di Liorni, Lucio Presta.

Marco Liorni a L’Eredità e Pino Insegno a Reazione a catena

Dunque Liorni chiuderebbe a fine dicembre Reazione a catena e subito dopo darebbe di nuovo la buonasera al pubblico di Rai1 con L’Eredità, le cui nuove puntate si inizieranno a registrare già dal prossimo dicembre. Sarebbe dunque una bella soddisfazione per Marco Liorni, che diventerebbe quindi a pieno titolo l’ambasciatore del preserale di Rai1, cosi com’è Amadeus nell’access time della prima rete della tv pubblica. Per Pino Insegno invece si riaprirebbero le porte di Reazione a catena nella prossima estate di Rai1. Insegno tornerebbe a condurre il programma che gli ha regalato successo ed ottimi ascolti. Tutto questo in attesa dell’incontro Presta-Mellone dei prossimi giorni, naturalmente.