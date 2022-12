Drusilla Foer torna in tv con una seconda edizione di Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo. Dopo l’esperienza dello scorso giugno, una delle prime sotto le nuove direzioni di genere introdotte in Rai da alcuni mesi, il personaggio Drusilla Foer si appresta a tornare in onda con il programma, ricco però di novità rispetto all’edizione estiva, prima fra tutte l’apertura con Itpareid, una rivisitazione della Hit Parade di Lelio Luttazzi con la quale si vuole celebrare, attraverso le classifiche ufficiali, i brani storici dei decenni ‘60, ‘70, ‘80 e ’90.

Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo: orario

Intanto è bene ricordare quello che sarà anche in questo ciclo di nuove puntate l’orario di messa in onda dello show di Drusilla Foer. L’appuntamento quotidiano nel palinsesto di Rai2 è previsto infatti, dal lunedì al venerdì, alle ore 19:50, andando a precedere il consueto spazio informativo del Tg2 delle 20:30.

Il cast di Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo

Si annunciano numerose le novità che i telespettatori potranno scorgere nel nuovo appuntamento di Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo. Innanzitutto per questa nuova edizione è prevista la presenza del pubblico in studio, pubblico fra il quale si distinguerà in particolare la presenza di Lilla, la fan di Drusilla. Dietro le telecamere tornerà invece l’irriverente cameramen Romolo, a cui si aggiungeranno le nuove presenze di Almanacchine, Almanacchini, Almanaccone e Almanacconi. Fra i protagonisti delle varie rubriche che animano l’Almanacco è prevista la riconferma dell’osteopata, mentre arriveranno dei nuovi contributi da un funeral planner e dal “velocissimo astrologo“. Appuntamenti fissi saranno L’Educazione civica spiegata dagli adolescenti e Capra Selvatica e le sue Erbe, così come L’appassionato del giorno, dove in ogni puntata sarà coinvolto come protagonista un personaggio famoso.

Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo: RaiPlay

Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo si potrà seguire ogni sera su Rai2, ma ci sarà ovviamente anche la possibilità di recuperarlo in un secondo momento sulla piattaforma RaiPlay, dove è garantita anche la diretta streaming durante l’emissione su Rai2.