Parole, parole, parole. Direbbero Alberto Lupo e Mina nel celebre pezzo che chiudeva gli appuntamenti di uno dei varietà più famosi della Rai: Teatro 10. Varietà diretto dal grande Antonello Falqui. Parole che hanno accompagnato le sorti del programma l’Eredità su Rai1. Il famoso gioco a premi posizionato da anni nel preserale della prima rete è stato oggetto di una trattativa fra la Rai e la società detentrice del format, ovvero la Banijay.

L’importanza del preserale e la trattativa

In tanti avevano paventato il rischio che questo game dagli ascolti alti, potesse impoverire la programmazione della prima rete della tv pubblica, andando altrove. Con il rischio davvero di un calo degli ascolti della Rai, che tutt’oggi vince la gara Auditel con Mediaset. Perchè come sa chi s’intende di tv, il preserale è il tuorlo del palinsesto di una rete generalista, sopratutto se ammiraglia. Quindi puoi anche cedere un paio di punti al pomeriggio, o nel martedì sera di Rai3, ma non nel preserale.

L’Eredità resta su Rai1

Un fascia questa che traina gli ascolti, accompagnando i telespettatori al telegiornale delle ore 20 e all’access time. Ebbene, secondo quanto apprendiamo, la trattativa fra Rai e Banijay è andata a buon fine e si è conclusa nelle scorse ore positivamente. L’Eredità dunque resterà su Rai1 e tornerà in onda, come già trapelato, dal prossimo mese di gennaio fra Vita in diretta ed il Tg1 delle ore 20.

I termini dell’accordo ed il capitolo conduzione

I termini dell’accordo prevedono che l’Eredità vada in onda su Rai1 ancora per i prossimi due anni. La conclusione odierna quindi chiude tutto il chiacchericcio di questi ultimi tempi circa il futuro in Rai di questo programma. Ora per il direttore dell’intrattenimento day time Angelo Mellone arriva il momento di occuparsi del capitolo conduzione, che non è stata ancora assegnata. Bocca rigorosamente cucita del direttore Mellone su questo argomento. C’è ancora tempo.

La conclusione positiva della trattativa per la permanenza dell’Eredità nel preserale di Rai1 non esime di certo la tv pubblica di trovare valide alternative nel territorio dei game show. Va bene Reazione a catena, va bene l’Eredità, ma è fondamentale trovare alternative da affiancare a questi due format. La prossima estate potrebbe essere il momento giusto per testarle. Ci risulta che nel cassetto della Rai ci siano già formati interessanti, staremo a vedere.