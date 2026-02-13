Marco Liorni, la decisione Rai su L’Eredità: cosa succederà

È sempre sfida senza esclusione di colpi tra Rai e Mediaset per primeggiare nella gara degli ascolti. Negli ultimi mesi Viale Mazzini e Cologno Monzese non hanno smesso di contendersi il favore degli spettatori televisivi cercando di rosicchiare audience e punti percentuali al diretto competitor, in un confronto che vede i game show come un terreno particolarmente conteso.

Spesso si parla del braccio di ferro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, del duello tra un vecchio lupo di mare della conduzione televisiva come Gerry Scotti e la nuova promessa Stefano De Martino. Ma non bisogna dimenticare il ruolo giocato da L’Eredità. La Rai ha preso una decisione sul game show condotto da Marco Liorni.

La decisione Rai su L’Eredità e Marco Liorni

L’Eredità si conferma da tempo come uno degli appuntamenti più seguiti dal pubblico, oltre che uno degli show più solidi e riconoscibili del palinsesto Rai, con un’identità ben chiara puntellata a dovere da Marco Liorni. Il gioco è finito un po’ in secondo piano, oscurato dalla singolar tenzone tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Da qui, evidentemente, la decisione di dare più spazio a un programma che negli anni si è confermato come uno dei pilastri del servizio pubblico. È imminente infatti il lancio di una versione de L’Eredità in prima serata. Il gioco della ghigliottina trova spazio dunque nello slot più prestigioso, con un doppio appuntamento.

È in arrivo uno spin-off celebrativo pensato per un’occasione speciale: il ventennale della celebre Ghigliottina. Lo show si chiamerà L’Eredità – Sfida tra Giganti. Rai 1 punta sulla competizione ad alto livello e su una massiccia dose di effetto nostalgia per questa versione del gioco condotto da Marco Liorni che andrà in onda sul primo canale Rai per due prime serate consecutive.

Appuntamento dunque su Rai 1 nelle prime serata di venerdì 20 e sabato 21 febbraio. Lo spin-off de L’Eredità dovrà vedersela con C’è posta per te nella seconda messa in onda. Un vero e proprio “crash test” per Marco Liorni e il format, chiamati a fronteggiare la corazzata capitanata da un volto storico di Mediaset, la regina degli ascolti Maria De Filippi.

L’Eredità – Sfida tra Giganti: il ritorno in gara dei campioni

Per l’occasione torneranno sotto i riflettori sei tra i campioni più vincenti della storia recente de L’Eredità, protagonisti assoluti di edizioni rimaste ben impresse nella memoria del pubblico. Ci sarà Guido Gagliardi, uno dei concorrenti più vincenti di sempre, capace di portare a casa un montepremi di 315.250 euro. Prevista anche la presenza di Martina Crocchia, vincitrice di 158.125 euro.

Gli altri quattro campioni storici del programma saranno Giacomo Candoni, giovane campione vincitore di 188.750 euro; Daniele Alesini, oncologo vincitore di 285.000 euro; Christian Giordano, campione per 27 puntate e vincitore di 310.625 euro. Infine ritroveremo uno dei campioni più seguiti del 2025: Gabriele Paolini, 33 puntate e 300.000 euro vinti.

Il meccanismo dello spin-off de L’Eredità

Come funzionerà L’Eredità – Sfida tra Giganti? Il meccanismo del programma prevede una sfida nella Superghigliottina tra il vincitore della prima puntata e quello della seconda, in un duello “all’ultimo taglio” che promette di regalare momenti avvincenti agli spettatori. Ad affiancare Marco Liorni ci saranno come sempre Greta Zuccarello e Linda Pani.

Insieme alle due professoresse, ormai parte integrante dell’identità de L’Eredità, è prevista anche la presenza di alcuni ospiti nelle due serate evento. Al momento tuttavia non ci sono ancora conferme a questo riguardo.