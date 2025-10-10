Quando torna Marco Liorni con l’Eredità: tutte le novità

“L’Eredità” tornerà a breve su Rai 1. E alla conduzione ci sarà ancora Marco Liorni

Il conto alla rovescia è iniziato. Dopo mesi di attesa e una lunga pausa estiva, L’Eredità è pronta a tornare sugli schermi di Rai 1. Il quiz più longevo e amato della televisione italiana riprenderà il suo posto nel palinsesto preserale confermandosi come uno dei programmi di punta dell’emittente pubblica.

E, come da ormai due stagioni, sarà Marco Liorni a guidare i concorrenti tra domande, curiosità e l’immancabile sfida finale della Ghigliottina, il vero marchio di fabbrica dle format. Del resto, squadra che vince non si cambia…

Quando torna L’Eredità, la data ufficiale

Secondo quanto anticipato da Sorrisi.com, il debutto della nuova stagione è fissato per lunedì 20 otttobre 2025, giorno in cui il programma tornerà a occupare la fascia preserale di Rai 1, subito dopo il Tg1 delle 18:30.

Il ritorno de L’Eredità segnerà anche la chiusura della fortunata edizione estiva di Reazione a Catena, che si concluderà pochi giorni prima. Il passaggio di testimone tra i due format è ormai una tradizione consolidata. Da anni il quiz in onda durante l’estate lascia spazio, con l’arrivo dell’autunno, al suo “fratello maggiore”, nato nel lontano 2002 e che ancora oggi è in grado di catalizzare milioni di telespettatori.

Orario e programmazione

Anche quest’anno la programmazione non subirà variazioni. L’Eredità andrà in onda tutti i giorni, 7 giorni su 7, a partire dalle 18:45 con chiusura prevista intorno alle 20:00 (poco prima dell’inizio del Tg1 delle 20).

Per chi non potrà seguirlo in diretta televisiva, le puntate saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay sia live che on demand. Un modo per non perdere neppure un indizio della Ghigliottina o una sfida decisiva durante il gioco delle “parole chiave”.

Il ritorno di Marco Liorni è di certo lieto per i telespettaori appassionati del programma. Il conduttore romano, già volto del daytime di Rai 1 e apprezzato per la sua eleganza e compostezza, è riuscito a dare nuova linfa al format ereditato da Flavio Insinna.

Sotto la sua direzione, L’Eredità ha registrato numero da record: una media di 4,3 milioni di spettatori e un 26% di share nella passata stagione, con punte che hanno superato i 5,8 milioni di telespettatori e picchi del 31,5 % di share. Dati che senz’altro confermano il feeling tra Liorni e il pubblico, conquistato dalla sua capacità di ascolto e dal suo stile sobrio.

Sui social l’attesa è già palpabile. Molti hanno manifestato la loro impazienza per il ritorno del quiz, diventato una vera e propria “istituzione televisiva”. Per il momento non sembrano in programma grandi rivoluzioni del format. Il team di autori punta sulla continuità, ma potrebbero esserci piccole novità grafiche e di ritmo.