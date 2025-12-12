L’Eredità, Marco Liorni in prima serata: quando andrà in onda la puntata speciale

Marco Liorni sta per tornare in televisione con una puntata speciale de L’Eredità, il famoso conduttore è pronto a guidare l’appuntamento benefico del game-show, dove saranno presenti tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo amati dal pubblico.

Per il famoso conduttore, da anni volto della Rai, dicembre è un mese colmo di appuntamenti, non solo sarà al timone dell’edizione speciale del game-show, ma condurrà anche L’anno che verrà, la serata evento che va in onda su Rai 1 il 31 dicembre per accompagnare il pubblico all’arrivo del 2026.

Quando ci sarà la puntata de L’Eredità Gran Galà Telethon

Così Marco Liorni è pronto a pilotare la puntata de L’Eredità per sostenere Telethon, l’appuntamento speicale andrà in onda il prossimo 21 dicembre alle 21.30 su Rai1. Lo show, prodotto con Banijay Italia, vedrà sfidarsi una serie di concorrenti famosi.

Per l’occasione il cast sarà composto da tanti personaggi famosi del mondo dello spettacolo. A L’Eredità Gran Galà Telethon i giocatori si sfideranno a coppia, ci saranno Eleonora Daniele e Tiberio Timperi, Paola Perego e Paolo Belli, Fru e Ciro dei The Jackal, Gianluca Gazzoli e Ilaria D’Amico e Gianmarco Tognazzi e Frank Matano. Invece alla Scossa vedremo Diana Del Bufalo e Luca Gaudiano ed Elisa Isoardi ed Eleonoire Casalegno. Queste ultime si esibiranno sulle colonne sonori di Moulin Rouge con il corpo di ballo del programma.

Quest’edizione speciale de L’Eredità condotta da Marco Liorni sarà una serata ricca di musica e allegria, non mancheranno sorprese e colpi di scena, ma anche spettacoli sensazionali. Gli sfidanti dovranno “battersi” in prove difficili, finché non si arriverà al famoso momento – quello più amato dal pubblico – della Ghigliottina. Ci saranno poi domande studiate proprio per mettere in difficoltà le varie coppie composte da personaggi famosi.

Tutti si batteranno per una “buona causa”, il montepremi infatti, sarà devoluto interamente alla Fondazione Telethon, un supporto alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Per questo L’Eredità Gran Galà Telethon è un appuntamento così importante, non solo intratterrà il pubblico con ospiti d’eccezione ma ha anche una valenza benefica di grande importanza. C’è, infatti, grande attesa per quest’edizione speciale del game-show, che anche nella sua versione tradizionale è amatissimo dal pubblico.

Tornerà in televisione Marco Liorni, conduttore molto amato dal pubblico, fin dal suo ruolo come inviato della prima edizione del Grande Fratello, quando a condurlo era Daria Bignardi su Canale 5. Da tempo fa parte della squadra Rai e con la sua pacatezza e la sua eleganza, è diventato un volto simbolo dell’emittente di Stato. La persona ideale per guidare un programma così importante, preparandosi poi al grande evento per l’ultimo dell’anno. Anche quella serata sarà ricca di ospiti speciali e molti protagonisti del panorama musicale italiano, un evento sicuramente da non perdere.