Focus ascolti ottobre 2023: Rai1 al comando, Canale 5 prima nel pomeriggio

E’ terminato il mese di ottobre ed è tempo per la nostra rubrica di Focus ascolti di fare il punto sugli ascolti delle reti generaliste, facendo naturalmente un raffronto con il medesimo periodo dell’anno scorso. I dati sono relativi al totale individui dal primo al 31 di ottobre. Faremo anche un volo d’uccello sulle varie fasce orarie.

Partiamo dunque dal dato più importante, ovvero quello del totale giornata, totale individui. Al comando c’è Rai1 con il 18,45% di share, in calo dello 0,59% di share rispetto all’ottobre 2022. Segue Canale 5 con il 17,61% di share, in calo dello 0,85% di share. La rete ammiraglia di Mediaset è l’emittente che accusa il calo maggiore rispetto all’ottobre 2022. Abbiamo poi al terzo posto Rai3 con il 6,72% di share, in calo dello 0,34%. Quindi a seguire Italia 1 con il 4,68% e Rete 4 con il 4,14% di share, entrambe stabili rispetto all’anno scorso. Rai2 ottiene il 4,39% di share, in calo dello 0,29% di share. La7 ottiene una media del 3,92% di share, in calo dello 0,22% di share. Le altre reti totalizzano il 40,1% di share, in crescita del 2,27% di share.

Entrando nel dettaglio delle varie fasce orarie Rai1 ne vince 4 a fronte delle 3 di Canale 5. La prima rete Rai vince la fascia del mattino 9-12, il preseale, il prime time e la seconda serata. Canale 5 è in testa nella fascia del primo mattino 7-9, nel mezzogiorno e nel pomeriggio 15-18. Il dominio di Rai1 dalle 18 e fino a notte è piuttosto netto, con uno share del 23,34% nel preserale, a fronte del 16,73% di Canale 5 e del 21,31% in prime time, a fronte del 14,65% di Canale 5.

Canale 5 cala di oltre due punti in prime time rispetto all’ottobre 2023, calo che sfiora i 3 punti nella seconda serata. Segno che l’onda lunga dei programmi di prime time non si trascina nelle ore piccole. Rai1 invece sale di quasi un punto in prime time grazie all’ottima performance di Affari tuoi. La prima rete cala di un punto in seconda serata, quando ottiene il 16,17% di share.

Canale 5 poi performa nel pomeriggio e nel mezzogiorno quando sfonda il muro del 21% di share, grazie alle soap e a Uomini e donne, oltre all’immortale Forum. Cala di un punto nel preserale, dovuto anche allo scarso traino che Pomeriggio 5 consegna a Caduta libera.