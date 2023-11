In Rai si sta scrivendo un giallo che i telespettatori seguono con curiosità, in attesa di scoprirne la soluzione. E come nella migliore delle tradizioni, di mezzo c’è… un’Eredità

Ci sono quelle stagioni tv in cui tutto resta uguale a prima, e chi si trova a fare il mestiere di narratore dei fatti del piccolo schermo fatica non poco a trovare spunti interessati da proporre a se stesso e agli altri. Ci sono, poi, quelle stagioni che invece abbondano di notizie, rivelazioni e colpi di scena. E così, la televisione e chi la “abita” possono diventare anche protagonisti di un vero e proprio giallo, come quello che in questi giorno riguarda Pino Insegno e L’Eredità.

Dal rinnovo con Raiuno alla ricerca del nuovo conduttore

Tutto è cominciato nei giorni scorsi, proprio dalle pagine di TvBlog. Il nostro Hit aveva anticipato le incertezze sul futuro dello storico game show di Raiuno, dal momento che Banijay (la società di produzione che ne detiene i diritti) non aveva ancora firmato un rinnovo con la tv di Stato per concederne la messa in onda.

Un giallo, questo, risolto molto velocemente: vi avevamo dato conto, infatti, dell’accordo -abbastanza scontato, va detto- che era stato raggiunto dalle due parti per fare in modo che L’Eredità restasse su Raiuno per almeno altre due stagioni. D’altra parte, la Rai difficilmente avrebbe rinunciato a un titolo che nonostante gli anni che passano continua a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori, fornendo il giusto trampolino di lancio al Tg1 delle 20:00 e poi all’access prime time ed ovviamente alla prima serata. Ma per mistero risolto, come tutti i gialli che si rispettino, se n’è aperto un altro: chi condurrà L’Eredità 2024?

A questo punto, nel giallo che vi stiamo raccontando, si è aperto un nuovo capitolo, che potremmo intitolare “Il mistero del conduttore”. Accertato che Flavio Insinna non avrebbe più guidato il quiz di cui è stato conduttore per sei anni, si è messa in moto la macchina per trovarne il degno sostituto.

I requisiti erano chiari da subito: proprio alla luce del fatto che il programma ha un’importanza strategica non indifferente sul fronte degli ascolti serali, serviva un nome che fosse una garanzia e che avesse dimestichezza con il genere e con i vari toni che assume (dall’intrattenimento al gioco, fino alla tensione della parte finale).

Pino Insegno e la “colpa” de Il Mercante in Fiera

Nome che sembrava essere stato individuato in Pino Insegno: comico ex Premiata Ditta, doppiatore tra i più apprezzati e conduttore di numerosi programmi, tra cui anche quiz. Una scelta, la sua, che ha suscitato qualche mormorio legato agli ambienti politici da lui frequentati, ma che rientrava in linea con i requisiti sopra citati.

Tutto deciso? Non proprio. Se in estate il nome di Insegno alla guida de L’Eredità era più che forte, da settembre ha iniziato a vacillare. Proprio da quando Insegno è tornato in tv, per condurre un altro game show, Il Mercante in Fiera, su Raidue.

Un gioco che aveva già condotto su Italia 1 e ora riproposto con qualche modifica e in una fascia orario (dalle 20:00 alle 20:30 circa) non facile. Non ci si aspettavano ascolti record, ma in queste settimane Il Mercante in Fiera ha faticato non poco, restando sempre su numeri decisamente bassi. E se la Rai ne ha confermato la messa in onda per il numero di puntate previsto, questo risultato potrebbe essere stato il movente per il nuovo colpo di scena giunto nei giorni scorsi.

Pino Insegno fuori da L’Eredità?

E qui torna in gioco TvBlog, che a inizio settimana ha anticipato che, nonostante le dichiarazioni dei mesi scorsi, il capitolo conduzione de L’Eredità era ancora aperto. Banijay preferirebbe un altro nome al suo posto e chissà se i risultati de Il Mercante in Fiera non abbiano avuto un peso.

Sta di fatto che dopo la nostra anticipazione, dai quotidiani nazionali è arrivata la conferma: Pino Insegno non sarà il conduttore de L’Eredità. Una notizia data per certa dei media, ma va ricordato che ad oggi dalla Rai non è giunta alcuna conferma in merito. Insomma, un vero e proprio giallo dell’ora di cena.

A chi andrà L’Eredità 2024?

Con l’uscita di Insegno dal toto-nomi per la conduzione de L’Eredità, resta ora il mistero su chi condurrà il quiz. I tempi stringono, dal momento che la prima puntata della nuova stagione è prevista per il 1° gennaio 2024 ed, essendo il programma registrato, si deve andare in produzione prima.

Tra nomi già visti in quello studio e altri inediti, la Rai ha ora il suo giallo legato a un’eredità, come nella migliore tradizione del genere letterario. Forse la tv pubblica ne avrebbe fatto volentieri a meno, ma gli appassionati di tv ringraziano per questa stagione ricca di colpi di scena e seguono ogni puntata di questo giallo, la cui soluzione deve arrivare presto.