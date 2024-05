Sabato scorso, Marco Liorni, conduttore de L’Eredità, aveva anticipato una sorpresa ai telespettatori del game show in onda nel preserale di Rai 1. E la sorpresa in questione è stata ufficializzata sui profili ufficiali social della Banijay durante la giornata di oggi: il Premio Oscar Roberto Benigni sarà l’autore della Ghigliottina della puntata in onda oggi, lunedì 27 maggio 2024.

Di seguito, il post condiviso sui social:

La puntata di questa sera de L’Eredità avrà una Ghigliottina… da Oscar! Il gioco finale per questa puntata è stato infatti scritto e pensato da Roberto Benigni, grande fan de L’Eredità. Provate anche a voi a indovinare la parola giusta!

Ritorno in tv, quindi, anche se in veste di autore, per Roberto Benigni in questa speciale collaborazione con L’Eredità (che si appresta ad andare in onda per l’ultima settimana prima di passare il testimone alla nuova edizione di Reazione a Catena condotta da Pino Insegno), presumibilmente favorita dal fatto che il Premio Oscar per La vita è bella e il conduttore romano fanno parte della stessa agenzia, la Arcobaleno Tre.

Recentemente, però, Benigni è apparso sul piccolo schermo, sempre su Rai 1, anche in occasione della Giornata Mondiale dei Bambini, voluta da Papa Francesco, e andata in onda in uno speciale firmato dal Tg1.

Nel suo intervento dedicato ai bambini, Roberto Benigni ha inserito anche qualche riferimento alla politica e alle imminenti elezioni europee, coinvolgendo il Pontefice:

Da piccolo, dicevo a tutti che volevo fare il Papa. Alle prossime elezioni, mi presento anch’io, ma non dopo di lei Santità ma insieme a lei, facciamo il campo largo! Mettiamo sulla scheda “Jorge Mario Bergoglio detto Francesco”… Vinciamo subito! È una bella idea!

Per quanto riguarda l’intrattenimento, invece, l’ultima apparizione televisiva di Roberto Benigni risale all’edizione 2023 del Festival di Sanremo, che si aprì con un suo monologo dedicato alla Costituzione, in presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.