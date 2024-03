Pierpaolo: chi è il super campione de L’Eredità che ha partecipato 4 volte consecutive a La Ghigliottina

Nelle ultime puntate de L’Eredità, un nuovo super campione ha tentato il colpaccio scalando, per ben 4 volte consecutive, la manche finale della Ghigliottina. Si chiama Pierpaolo.

Ad oggi, non abbiamo molte informazioni sulla vita privata del concorrente. Però, è interessare conoscere, in maniera approfondita, quello che è successo nelle quattro puntate precedenti. Oggi, mercoledì 27 marzo 2024, potrebbe battere ogni record e gareggiare nel finale di puntata per arricchire il borsino di vincita.

Chi è Pierpaolo de L’Eredità? Cognome, età, lavoro, Instagram

Non sappiamo tanto sulla vita privata del giocatore del quiz di Marco Liorni, né sull’età. E nemmeno sulla presenza o meno del ragazzo sui social, tantomeno sul cognome. Sappiamo che ha una fidanzata argentina, di nome Paula ed è romano. Lavora all’interno di un negozio di salumi ed è anche speaker presso una radio. E’ proprietario di due gatti.

Nella puntata dell’altro ieri, Pierpaolo ha dovuto trovare la parola in comune tra ‘Esempio, Pattini, Cenacolo, Donna e Dolci’. Al termine del consueto minuto, ha optato per il termine ‘Felicità’. Il concorrente non ha indovinato però perché, alla fine, la busta conteneva ‘Calza’.

Nell’appuntamento del 23 marzo, invece, il campione è riuscito a trovare la parola che unisce ‘Pizza, Rosso, Crudo, Romanzo e Investire’. ‘Mattone’ è stato il vocabolo che ha permesso al ragazzo di portarsi a casa un bel gruzzoletto, pari a 47 mila euro.

Marco Liorni ha ricordato, inoltre, che, come scritto nel regolamento, se un concorrente dovesse qualificarsi sette volte consecutive alla Ghigliottina, si garantisce una ‘bonus’, ovvero una vita da poter utilizzare anche in caso di eliminazione per rientrare in gioco.

L’Eredità: il meccanismo del quiz di Rai 1

Marco Liorni è al timone della ventiduesima edizione, ricca di novità: nuovi giochi, come Tris e 100 secondi, e nuove professoresse, Michelle Masullo e Naomi Buonomo. Protagonisti come sempre 7 concorrenti il cui percorso si conclude con il tentativo da parte del Campione di puntata di vincere il montepremi al gioco finale de La Ghigliottina, appuntamento imperdibile che ogni sera coinvolge nella sfida il pubblico da casa.

L’Eredità, in onda dal 2002, ha superato le 5000 puntate e negli anni ha fidelizzato un pubblico trasversale, diventando così un momento in cui la famiglia si riunisce davanti alla tv e si trova a misurarsi con le domande della gara. Leader di ascolti nella fascia preserale il game show ha visto succedersi al timone Amadeus, Carlo Conti, l’indimenticabile Fabrizio Frizzi e Flavio Insinna, riuscendo a mantenere sempre alto l’interesse del pubblico per il programma ed entrando nelle case di milioni di italiani.