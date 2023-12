Naomi Buonomo: chi è la nuova professoressa de L’Eredità

Martedì 2 gennaio 2024, nel preserale di Rai 1, inizierà ufficialmente la nuova stagione de ‘L’Eredità’. Oltre alla conduzione di Marco Liorni, ci sarà un’importante novità ovvero la presenza di una nuova professoressa, ovvero Naomi Buonomo.

Conosciamola meglio:

Chi è Naomi Buonomo de L’Eredità? Lavoro, Instagram, età

Ad oggi, non si conoscono tante info sulla vita privata di Naomi come l’età. Sappiamo, sfogliando il suo profilo Facebook, che è nata il 3 novembre.

E’ una ballerina, attrice, conduttrice e modella napoletana. Ed è una studentessa di management all’Università Partenope. Ha condotto, in una tv locale, ‘Il bello del calcio’ e preso parte allo spettacolo teatrale ‘Bis!’ di Francesco Cicchella, con cui, in uno scatto social, appare mano nella mano.

Il suo profilo Instagram @its_naomigram, ad oggi, conta oltre 7500 followers.

