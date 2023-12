Michelle Masullo: chi è la nuova professoressa de L’Eredità

Martedì 2 gennaio 2024, nel preserale di Rai 1, inizierà ufficialmente la nuova stagione de ‘L’Eredità’. Oltre alla conduzione di Marco Liorni, ci sarà un’importante novità ovvero la presenza di una nuova professoressa, ovvero Michelle Masullo.

Conosciamola meglio:

Chi è Michelle Masullo de L’Eredità? Età, lavoro, Instagram

Michelle è una modella, fashion dj, indossatrice ed influencer. E’ nata il 18 settembre 1999 sotto il segno della Vergine a Campologhetto Bagnaia di Arsa, in provincia di Udine. Ha 24 anni.

Ad oggi, frequenta il corso di Comunicazione, media e pubblicità presso l’Università IULM di Milano.

Nel 2018 ha conquistato la fascia di Miss MiLuna Friuli Venezia Giulia, qualificandosi alle prefinali di Miss Italia.

In tv, si è fatta notare a ‘Detto Fatto’, il factual di Rai 2, presentato, qualche anno fa, da Bianca Guaccero. E, poi, in qualità di guest star, ha preso parte al ‘Grande Fratello Vip’ per sostenere Jo Squillo che considera la sua mamma elettiva.

“Michelle è la mia figlia elettiva, lei già ha una mamma e io sono la sua diversamente madre. Quando ho perso i miei genitori questa bellissima ragazza è entrata nella mia vita e mi ha restituito tutto. Faceva la modella, si alzava all’alba per prender quattro soldi e avere la possibilità di sfilare. Ero affascinata da questa ragazza che si sbatteva molto. I miei genitori avrebbero voluto una nipote e me l’hanno mandata loro”

La cantante, dopo una breve conoscenza iniziale, ha subito capito che l’indossatrice sarebbe potuta essere la sua figlia elettiva:

“Un giorno che non c’era posto in ostello si è fermata a dormire da me e non se n’è mai più andata. Una mattina in cucina all’improvviso mi ha chiamato “mamma”. Mi sono messa a urlare, non doveva permettersi perché non ero pronta. Sentivo di mancare di rispetto alla sua famiglia, ma ha continuato imperterrita”

Ad oggi, non sappiamo nulla della vita privata di Michelle. Se è single o ha un fidanzato top secret.

Il suo profilo Instagram @michellemasullo, ad oggi, conta oltre 25400 followers.