Quando il titolo di un programma contiene anche il suo destino, almeno per quel che riguarda il suo bastone di comando. E ormai nel format, o almeno il suo significato può pure diventare la vera base della sua cifra editoriale, bene inteso, prima ancora di andare in onda. Parliamo naturalmente de L’Eredità. Ecco dunque che tutto ciò accade ad uso e consumo dei media, che ne fagocitano la schiuma, prima ancora di poter assaggiarne il gusto vero e proprio, che resta al di sotto di quelle bollicine. Ma per quello occorrerà attendere gennaio, quando il celebre preserale tornerà sui teleschermi di Rai1.

L’Eredità resta su Rai1 per altri due anni

Già, perchè come anticipato da TvBlog, L’Eredità resta su Rai1 almeno per altri due anni. L’accordo è stato raggiunto con la Banijay, società che detiene il formato. E sempre come anticipato da TvBlog nel medesimo post, il capitolo conduzione non è per niente chiuso. I risultati non buonissimi del Mercante in fiera, ucciso anche dalla collocazione in una fascia oraria impossibile, quella delle ore 20 di Rai2, hanno naturalmente coinvolto anche il suo conduttore, Pino Insegno.

Il conduttore de L’Eredità

Conduttore che era dato in un primo momento come nuovo anfitrione dell’Eredità. Ora tutto è tornato (o è sempre rimasto) in bilico e sempre come anticipato da TvBlog, Pino Insegno non è più (o non è ancora) il nuovo conduttore dell’Eredità. Scivolano quindi i nomi, sui vari media, di chi potrebbe guidare il preserale di Rai1 da gennaio. Banijay, la società che detiene il format e che deve dire la sua circa il conduttore del programma, non ha mai molto amato l’idea di Insegno quale nuovo conduttore. Come è stato scritto in più di un retroscena.

L’idea access nel preserale di Rai1

Se fosse per quella società probabilmente ridarebbe in mano il programma a Flavio Insinna. E’ uscita in questo senso una indiscrezione del Corriere della sera circa un suo ritorno alla conduzione dell’Eredità. Indiscrezione smentita da fonti Rai. Un’ idea potrebbe essere quella di fare del preserale quello che Rai fa nell’access. Ovvero affidare la fascia ad un volto noto e amico del pubblico di Rai1, anche su più format. Cosi come Amadeus conduce -con successo- sia Affari tuoi che Soliti ignoti, un’ idea potrebbe prevedere la conferma di Marco Liorni nel preserale di Rai1, anche dopo la fine di questa edizione di Reazione a catena.

Ecco dunque che il conduttore di Reazione a catena, potrebbe continuare la sua cavalcata nel preserale di Rai1 conducendo anche l’Eredità. Una soluzione questa che potrebbe essere gradita anche da Banijay. Rai poi potrebbe provare un volto nuovo nella prossima estate di Rai1 anche in un nuovo format nel preserale, congiuntamente ad una nuova edizione successiva di Reazione a catena.

La decisione di Rai e Banijay entro novembre

La decisione circa il conduttore dell’Eredità verrà comunque presa da Rai e Banijay entro il mese in corso, come si legge in una nota dell’azienda radiotelevisiva pubblica. Vedremo gli sviluppi di questa faccenda e chi sarà il conduttore della nuova Eredità.