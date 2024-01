“Sì, è vero c’è stato un contatto con la produzione. Mi hanno detto che sarebbe carino se io partecipassi all’Isola dei famosi. Ora però è prematuro parlarne. Io sono una fan dei reality, li seguo e li commento da sempre. Questo mi influenza. Per me è un grande onore essere considerata nella rosa dei concorrenti dell’Isola dei famosi. Ma devo fare una riflessione profonda: sono molto legata a Rai, Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis (autore storico della conduttrice, Ndr). Non posso prendere una decisione a cuor leggero. Di sicuro sono molto lusingata“. Così Rossella Erra conferma a TvBlog l’interessamento da parte dell’‘Isola dei famosi nei suoi confronti per la partecipazione in veste di concorrente nella nuova edizione in arrivo nei prossimi mesi in prima serata su Canale 5. La tribuno del popolo di Ballando con le stelle precisa che al momento non è in corso una trattativa e che “a questa possibilità ci penserò dopo Sanremo, che commenterò il lunedì da Caterina Balivo su Rai1 e il martedì da Monica Setta su Rai2“.

In attesa di conoscere la risposta della Signora Rossella, resta da scoprire chi ci sarà alla conduzione del reality di Canale 5 prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. La sensazione è che alla fine si vada verso la conferma di Ilary Blasi, con Alvin inviato. Più dubbi sugli opinionisti in studio (l’anno scorso erano Enrico Papi e Vladimir Luxuria).

Intanto, a proposito dei possibili concorrenti, nei giorni scorsi il blog di Davide Maggio ha rivelato che nel cast della nuova edizione dell’Isola dei famosi dovrebbe esserci Joe Bastianich. Per l’ex giudice di MasterChef e vincitore di Pechino Express 2023, si tratta del ritorno dalle parti del Biscione dopo la partecipazione ad Amici Celebrities.