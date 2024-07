La Talpa Story: conduttrici, inviati, opinionisti, vincitori, location

Manca, da oltre 16 anni (l’ultima puntata è andata in onda il 27 novembre 2008), dal piccolo schermo, ‘La Talpa, il format che, agli inizi degli anni Duemila, ha tenuto incollati milioni di telespettatori desiderosi di scoprire il sabotatore del gruppo. Dopo tanti annunci e rinvii, quest’anno, come annunciato da Pier Silvio Berlusconi, l’adventure game tornerà su Mediaset Infinity e Canale 5 con la conduzione di Diletta Leotta (come anticipato da Hit).

Ripercorriamo assieme la storia del reality in attesa delle nuove puntate.

Chi sono state le conduttrici de La Talpa?

Come L’Isola per Simona Ventura, nell’immaginario collettivo, ‘La Talpa’ ha avuto una sola ed unica conduttrice, ovvero Paola Perego per tutte e tre le stagioni (una su Rai 2, le successive su Italia 1). La conduttrice, però, è subentrata, in corsa, ad Amanda Lear che lasciò il comando della trasmissione dopo la prima puntata.

Chi sono stati gli inviati de La Talpa?

Gli inviati sono stati, partendo dalla prima alla terza stagione, nell’ordine, sono stati Guido Bagatta, Stefano Bettarini e Paola Barale.

Chi ha vinto La Talpa?

Angela Melillo (che ha vinto 165 mila euro), Gianni Sperti (che si è portato a casa 200 mila euro) e Karina Cascella (che ha guadagnato la stessa cifra) sono stati i trionfatori assoluti del programma. Le Talpe (abilmente smascherate dal pubblico da casa) sono state Marco Predolin, Paolo Vallesi e Franco Trentalance.

Chi sono stati gli opinionisti de La Talpa?

La figura del commentatore in studio è stata introdotta solamente nell’ultima stagione. A ricoprire questo delicatissimo ruolo sono stati Barbara Alberti, Raffaello Tonon, Vincenzo Cantatore e Candida Morvillo.

Dove si girava La Talpa?

Sono state tre le location scelte, in passato, per girare il format: Messico (Yucatan), Kenya (presso un villaggio Masai) e Sudafrica. I fan più sfegatati ricorderanno anche le prove di coraggio a cui i concorrenti dovevano sottoporsi per arricchire il montepremi finale ed evitare i tentativi di sabotaggio da parte del sabotatore del gruppo.