L’isola dei famosi sta attraversando certamente un momento non facile. Gli ascolti di questa edizione 2024 sono sotto di due punti rispetto a quelli dell’edizione 2023. I cambiamenti dunque sembrano non aver funzionato a dovere. Sappiamo che l’editore ha deciso di consegnare la conduzione del programma a Vladimir Luxuria, che ha preso il posto di Ilary Blasi. In attesa che si concluda questa edizione, sono in atto ragionamenti sul futuro di questo format portato al successo da Simona Ventura nella Rai2 di Antonio Marano.

L’isola dei famosi 2024, un’edizione di chiaro scuri

Come abbiamo già avuto modo di dire, Banijay, la società proprietaria del format pare non abbia gradito la decisione di affidare la conduzione del programma a Vladimir Luxuria e ora che i risultati di ascolto gli danno ragione, ha avviato una interlocuzione con Mediaset circa il futuro della sua trasmissione. Dal canto suo Mediaset sta prendendo atto degli ascolti in calo del programma e sta accarezzando l’idea, nel caso il format resti a Cologno Monzese, di fare un passo indietro circa il cast.

Ilary Blasi verso il ritorno all’Isola dei famosi

Si vocifera infatti di un ritorno di Ilary Blasi alla conduzione della prossima edizione de L’isola dei famosi. Magari con qualche vero famoso in più nel cast. Battiti live, che passa su Canale 5, come il Tim summer hits passa su Rai1, entrambe le circostanze anticipate da TvBlog, sarà il banco di prova per Ilary Blasi per la decisione finale di Mediaset circa il ritorno della conduttrice alla guida de L’isola dei famosi. Ascolti di questa edizione dell’Isola che per altro non sarebbe onesto imputare unicamente alla conduzione di Luxuria, certamente più adatta nel ruolo più graffiante di opinionista, ma anche ad un cast fatto sempre meno di famosi e ad una male assortita coppia di opinionisti.

Le richieste per l’Isola dei famosi

Banijay però non se ne sta con le mani in mano e non ci sta a vedere il suo format in qualche modo non gratificato. Ecco che, complici una serie di richieste provenienti da altri broadcaster, sta accarezzando l’idea di soddisfare le sirene di altre reti, che vorrebbero l’ Isola dei famosi per i prossimi anni. Sarebbero infatti in corso dei contatti fra Banijay e altre realtà televisive circa il passaggio dell’Isola verso altri lidi. Rigorosamente però con la conduzione di Ilary Blasi.

Mediaset dunque tornerà sui suoi passi, concedendo a Banijay il rilancio dell’Isola dei famosi il prossimo anno su Canale 5 con il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione? Oppure lascerà andare via il format da altre parti? Certamente la famosa società di produzione, come abbiamo avuto modo di raccontarvi in questo retroscena ha già richieste per un format che ha mercato. L’isola dei famosi 2025 dunque in ogni caso con Ilary Blasi, a Canale 5 o altrove. Vedremo che accadrà nelle prossime settimane.