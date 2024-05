Questa sera, lunedì 6 maggio 2024, su Canale 5, andrà in onda la settima puntata della diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi, reality show condotto da Vladimir Luxuria con la partecipazione di Sonia Bruganelli e Dario Maltese, nel ruolo di opinionisti, e di Elenoire Casalegno, nel ruolo di inviata.

Il reality show va in onda in prima serata su Canale 5 con un appuntamento settimanale. Le strisce quotidiane, invece, vanno in onda nel daytime di Canale 5 e Italia 1, dal lunedì al venerdì. Su La5 e Mediaset Extra (dal lunedì al venerdì), infine, va in onda L’Isola dei Famosi – Extended Edition.

Isola dei Famosi 2024, settima puntata 6 maggio: anticipazioni

Nella puntata di stasera, i naufraghi scopriranno una grande novità per la loro vita sull’Isola: dovranno, infatti, dividersi in due gruppi e vivere separatamente in due accampamenti l’uno contro l’altro.

Tra le prove di questa sera, ci sarà la gara di ballo: Alvina e il suo maestro Samuel Peron dovranno conquistare una ricompensa per il gruppo, ballando una bachata.

Juliana Moreira e le due mamme, invece, non sono mai andate via da Cayo Cochinos: il trio dovrà compiere un’ultima missione per il bene dei naufraghi prima di lasciare l’Honduras.

Un naufrago, tra Artur Dainese, Khady Gueye, Rosanna Lodi e Marina Suma, inoltre, verrà definitivamente eliminato dal gioco.

Infine, spazio alle nuove nomination.

Isola dei Famosi 2024, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti sull’Isola sono Alvina Verecondi Scortecci, avvocatessa, Aras Şenol, attore, Artùr Dainese, modello, Edoardo Franco, chef, Edoardo Stoppa, conduttore, Greta Zuccarello, ballerina, Joe Bastianich, ristoratore, Khady Gueye, modella, Marina Suma, attrice, Matilde Brandi, showgirl, Rosanna Lodi, personaggio televisivo, Samuel Peron, ballerino, e Valentina Vezzali, politica ed ex schermitrice.

Isola dei Famosi 2024, settima puntata 6 maggio: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire L’Isola dei Famosi 2024 in diretta dalle ore 21:30 su Canale 5. La puntata sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata in tempo reale, con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:30.