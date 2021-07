Dove eravamo rimasti? 27 novembre 2008, una Paola Perego in pieno fermento fra la parentesi un po’ sfortunata di Questa Domenica – che prese l’eredità di Buona Domenica – e l’ultima edizione de La fattoria, nel 2009, annuncia per l’ultima volta chi è La talpa nascosta in un cast di soubrette, modelle, attrici ed ex gieffini d’altri tempi.

Si scoprì che a cercare di sabotare le prove degli altri 12 concorrenti fu il p0rn0attore Franco Trentalance. A vincere quella edizione fu però Karina Cascella, da poco opinionista ‘dimissionaria’ delle trasmissioni di Barbara d’Urso.

Si trattava della terza edizione, la seconda andata in onda su Italia 1, la precedente andò in onda tre anni prima, nel 2005, dopo il trasferimento avvenuto da Rai 2 che trasmise il reality show per la prima volta nel 2004 con quel curioso passaggio di consegne in fretta e furia da Amanda Lear a Paola Perego già nella seconda puntata deciso dalla rete allora diretta da Antonio Marano.

Questo breve passaggio nella macchina del tempo ci serve ad arrivare alla data di ieri, 1° luglio 2021, giorno in cui i Palinsesti Mediaset hanno regalato una sorpresa non di poco valore. La talpa dovrebbe su Canale 5 nel 2022 e – a detta di Pier Silvio Berlusconi – questa volta si vuole fare sul serio. Non c’è intenzione di lasciar passare altri 13 anni prima di una nuova edizione: “Il format è stato acquisito da un grande player internazionale (si riferisce a Netflix, ndr), ma noi siamo stati più veloci: i diritti sono nostri per sei anni“.

Il condizionale però è d’obbligo. C’è di mezzo un punto di domanda che corrisponde ad un ennesimo possibile prolungamento del Grande Fratello VIP. Se gli ascolti dovessero permettere la prosecuzione del reality esattamente com’è accaduto per l’ultima edizione (che a novembre 2020 annunciò la fine in pieno inverno 2021) entrerebbe in ballo l’ipotesi di un ulteriore slittamento de La Talpa.

Tutto da vedere in corso d’opera, ci siamo abituati e non è una novità che ad una presentazione si urli a gran voce qualche ritorno che poi puntualmente…vabbè, ci siamo capiti, eventualmente non ci sorprenderemo.

Tre le certezze: la prima riguarda la conduzione. Non ci sarà Paola Perego che, come già confermato ai Palinsesti Rai, sarà protagonista del nuovo programma del mezzogiorno della domenica di Rai 2 insieme a Simona Ventura, Tutto fa domenica. La seconda è la rete che trasmetterà la quarta edizione. Per la prima volta la ospiterà Canale 5 che, dunque, arricchirebbe il comparto dei reality show in onda nell’arco di una stagione televisiva. La terza ed ultima certezza riguarda comprensibile sorpresa del web. Un giro d’orologio dopo il primo tweet con la parola “Talpa” che immediatamente “Mediaset” e “La talpa” sono rimbalzati nella top 10 dei trend su Twitter.

La palla ora passa al destino. Il comeback c’è, i diritti di trasmissione pure, la data nì (si e no). Sta a Mediaset giocarsi bene la carta per un programma che in tanti hanno desiderato tornasse per anni. Questa volta non si può deludere.