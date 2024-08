Clizia Incorvaia a La Talpa?

Dopo aver ufficializzato il cast ufficiale (con il forfait dell’ultima ora di Nicola Ventola per motivi lavorativi), il settimanale ‘Chi’ ha lanciato, nei giorni scorsi, una succosa indiscrezione su Clizia Incorvaia che potrebbe essere coinvolta nel ritorno de ‘La Talpa’ in onda su Mediaset Infinity e Canale 5 ad ottobre 2024 con la conduzione di Diletta Leotta. L’influencer siciliana che, da qualche settimana, ha sposato Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgia, potrebbe avere un ruolo essenziale nel reality. Si legge:

“A settembre si ricomincia. Paolo e Clizia hanno una nuova casa a Roma, sempre con tanto verde (Paolo è bravissimo con le piante: non ha solo il pollice, ma tutte le dita verdi!). Il lavoro di sempre, che per lui è Forum. Oltre ad altri impegni sempre fra social e tv. Mentre per lei potrebbe esserci un non ancora ben definito impegno con La Talpa, che ritorna su Canale 5 condotto da Diletta Leotta”.

Clizia, non pochi anni fa, ha partecipato come concorrente al ‘Grande Fratello Vip’. All’interno del loft di Cinecittà, ha conosciuto l’attuale marito che l’ha resa mamma per la seconda volta del piccolo Gabriele (ha un’altra figlia, Nina, nata dal matrimonio con il leader de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina).

“I due, dopo le nozze, hanno dichiarato di non escludere l’idea di avere un altro figlio, anche se lei in autunno potrebbe essere impegnata ne La Talpa. Il programma tornerà su Canale 5 condotto da Diletta Leotta”.

Chi sono i concorrenti de La Talpa 2024?

Ecco l’elenco completo dei concorrenti che compongono il cast de ‘La Talpa 2024’ in onda, da ottobre, su Mediaset Infinity e Canale 5.

Jo Squillo

Ludovica Frasca

Elisa Di Francisca

Orian Ichaki

Lucilla Agosti

Marina La Rosa

Marco Melandri

Marco Berry

Alessandro Egger

Gilles Rocca (inserito tra i provinati dal nostro Massimo)

Veronica Peparini e Andreas Muller