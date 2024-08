La Talpa 2024: quando inizia?

Quando inizia La Talpa 2024 in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity con la conduzione di Diletta Leotta? C’è una data ufficiale

Habemus data! Salvo ripensamenti dell’ultima ora, la nuova edizione de ‘La Talpa’, condotta da Diletta Leotta, dovrebbe partire il prossimo mercoledì 2 ottobre 2024. Al momento, non sono previste dirette (tranne per la finale per la proclamazione del vincitore o della vincitrice e la scoperta del sabotatore se dovesse riuscire a portare a termine la propria missione fino alla fine).

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha spiegato, durante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione, il nuovo corso di un format tanto atteso dai telespettatori: “Dimenticate quella che abbiamo già visto, perché sarà un’edizione molto innovativa, oserei dire molto sperimentale. Una scelta che riteniamo coraggiosa e che potrebbe anche avere un impatto sugli ascolti della prima serata di Canale 5 ma riteniamo sia un segno di modernità che va fatto. Ci sarà quindi un rimbalzo tra Infinity e Canale 5 fino all’ultima puntata dove, fino ad oggi, la finale sarà prima su Canale 5 e poi su Infinity. Alla conduzione c’è una novità, ci sarà Diletta Leotta a cui diamo il benvenuto in Mediaset”

Dopo l’annuncio ufficiale, la neo presentatrice ha postato, sui propri social, uno scatto sotto la torre di Mediaset a Cologno Monzese con la scritta: “L’inizio di una nuova avventura”. Dopo tanti anni di gavetta su Dazn, è arrivato l’anno della svolta?

Chi sono i concorrenti de La Talpa 2024?

Ecco l’elenco completo dei concorrenti che compongono il cast de ‘La Talpa 2024’ in onda, da mercoledì 2 ottobre 2024, su Mediaset Infinity e Canale 5.

Jo Squillo

Ludovica Frasca

Elisa Di Francisca

Orian Ichaki

Lucilla Agosti

Marina La Rosa

Marco Melandri

Marco Berry

Alessandro Egger

Gilles Rocca (inserito tra i provinati dal nostro Massimo)

Veronica Peparini e Andreas Muller

Il settimanale ‘Chi’, nelle scorse settimane, ha ipotizzato anche un coinvolgimento di Clizia Incorvaia in un ruolo ancora da specificare.

Ad oggi, invece, non abbiamo maggiori notizie sulla location scelta per raccontare le storie e seguire le prove e le missioni dei nuovi concorrenti.