La partita della nazionale azzurra, valida per la semifinale dell’Europeo Under 19, sarà trasmessa su Rai Sport. Tutti i dettagli

Dopo la sconfitta indolore contro l’Ucraina e con la qualificazione alla prossima edizione dei Mondiali Under 20 in tasca, l’Italia Under 19, allenata da Bernardo Corradi, si prepara al rush finale dell’UEFA European Under-19 Championship, il campionato europeo Under 19 che si sta svolgendo in Irlanda del Nord, per difendere il titolo conquistato l’anno scorso a Malta.

Esattamente come l’anno scorso, la Spagna è l’ostacolo da superare in semifinale per raggiungere la finale. L’anno scorso, la partita tra gli azzurrini e i pari età iberici terminò con il risultato finale di 3-2 per l’Italia, con gol di Vignato, Pisilli e Lipani.

L’altra semifinale, che si giocherà sempre oggi, invece, vedrà contrapposte la Francia, prima classificata nel Girone B, e l’Ucraina, seconda classificata nel Girone A nel quale l’Italia si è piazzata al primo posto.

Per la cronaca, sempre oggi si giocherà anche lo spareggio per determinare la quinta nazionale europea che, l’anno prossimo, andrà in Cile per il precitato Mondiale Under 20. A giocarsi la qualificazione, saranno le terze classificate dei due gironi, Norvegia e Turchia.

Tornando a Italia-Spagna, partita che si giocherà alle ore 15 al Windsor Park di Belfast, l’Italia, dopo il turn over contro l’Ucraina, dovrebbe scendere in campo con Marin in porta, Mannini, Manè, Chiarodia e Bartesaghi in difesa, Ciammaglichella, Lipani e Di Maggio a centrocampo, Zeroli sulla trequarti e Pafundi e Camarda, coppia d’attacco.

Di seguito, tutti i dettagli per seguire in diretta Italia-Spagna in tv.

Italia-Spagna, Under 19, tv: dove vederla

A differenza delle altre partite giocatesi fino ad ora, Italia-Spagna andrà in onda in tv e sarà visibile su Rai Sport a partire dalle ore 15 (il collegamento avrà inizio alle ore 14:50). La partita sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

La telecronaca sarà a cura di Gianluigi Zamponi e Ubaldo Righetti.

Il match sarà replicato questa sera, sempre su Rai Sport, alle ore 23:50.