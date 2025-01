Sei Nazioni 2025: il torneo di rugby torna in onda in chiaro sulla Rai

Le partite dell’Italia della 26esima edizione del Sei Nazioni, il torneo internazionale di rugby con gli azzurri, la Francia, il Galles, l’Inghilterra, l’Irlanda e la Scozia, andranno in onda in chiaro sulle reti Rai.

L’azienda di Viale Mazzini, infatti, ha raggiunto un accordo con Sky Italia, che detiene i diritti integrali della manifestazione, per la trasmissione sui canali Rai, in simulcast con Sky e NOW, di tutti i match della nazionale azzurra.

Oltre ai match del Sei Nazioni 2025 maschile, la Rai trasmetterà anche le partite delle azzurre nel Sei Nazioni femminile e della rappresentativa maschile italiana nell’Under 20 nel Sei Nazioni U20.

Gli appassionati di rugby potranno vedere in chiaro anche le Autumn Nations Series, nelle quali la nazionale allenata da Gonzalo Quesada affronterà Australia, Sudafrica e Samoa.

Nella scorsa edizione del Sei Nazioni, l’Italia ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte: una lieve sconfitta contro l’Inghilterra (24-27), una débâcle contro l’Irlanda (0-36), un pareggio in Francia (13-13) e due vittorie consecutive contro la Scozia a Roma e contro il Galles a Cardiff (rispettivamente 31-29 e 24-21), chiudendo col quinto posto in classifica a 11 punti. Gli azzurri hanno vinto il Trofeo Garibaldi, in condivisione con i francesi, e la Cuttitta Cup, il trofeo istituito nel 2022 in ricordo di Massimo Cuttitta, per la prima volta.

L’Italia femminile, invece, ha chiuso il Sei Nazioni 2024 al quinto posto con 7 punti con una vittoria, contro l’Irlanda, e quattro sconfitte.

Di seguito, trovate il calendario completo dei match degli azzurri che andranno in onda sulla Rai.

Sei Nazioni 2025: calendario

Guinness Sei Nazioni Maschile

Sabato 1° febbraio ore 15:15 Scozia-Italia

Sabato 8 febbraio ore 15:15 Italia-Galles

Domenica 23 febbraio ore 16:00 Italia-Francia

Domenica 9 marzo ore 16:00 Inghilterra-Italia

Sabato 15 marzo ore 15:15 Italia-Irlanda

Guinness Sei Nazioni Femminile

Domenica 23 marzo ore 16:00 Inghilterra-Italia

Domenica 30 marzo ore 16.00 Italia-Irlanda

Domenica 13 aprile ore 16:00 Scozia-Italia

Sabato 19 aprile ore 14:00 Italia-Francia

Sabato 26 aprile ore 13.15 Italia-Galles

Sei Nazioni U20

Venerdì 31 gennaio ore 20:15 Scozia-Italia

Venerdì 7 febbraio ore 20:15 Italia-Galles

Sabato 22 febbraio ore 20:45 Italia-Francia

Venerdì 7 marzo ore 20:45 Inghilterra-Italia

Venerdì 14 marzo ore 20:45 Italia-Irlanda