Pallanuoto femminile in TV oggi: Italia-Grecia per il bronzo su Rai Sport | Si concludono gli europei

Ultimo atto ufficiale per il Setterosa che si gioca la medaglia di bronzo agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile in corso a Funchal, in Portogallo. Oggi, giovedì 5 febbraio alle ore 18.15, le azzurre affronteranno la Grecia nella finalina per il terzo e quarto posto, in diretta su Rai Sport HD.

Pallanuoto femminile: Italia, grazie lo stesso

La Nazionale italiana arriva all’appuntamento dopo la sconfitta in semifinale contro l’Olanda. Una parentesi amara in un torneo comunque straordinario: “Devo fare i complimenti alle ragazze perché ci hanno messo il cuore e l’anima – ha dichiarato il CT Carlo Silipo nel post partita dopo la sconfitta – molto bene la difesa e Condorelli in porta. Però, abbiamo sbagliato troppi tiri davanti e più passava il tempo più mancava la fiducia. Bisogna resettare tutto in vista della finale per il bronzo. Dobbiamo cercare di mediare tra le due fasi e mantenere questa difesa essendo più precisi davanti”.

Di nuovo la Grecia

Quella contro la Grecia non sarà comunque una sfida facile per il Setterosa. Italia e Grecia si sono già affrontate nel round robin durante la seconda fase della manifestazione, con le elleniche che si imposero 15-10. La Grecia arriva alla finalina dopo aver perso ai rigori contro l’Ungheria in una semifinale combattutissima. Nonostante il precedente sfavorevole, le azzurre sono determinate a conquistare il gradino più basso del podio continentale.

Italia-Grecia, pallanuoto femminile in TV oggi: dove vederla

Italia-Grecia, finale per il 3° posto degli Europei di pallanuoto femminile, sarà trasmessa in diretta TV su Rai Sport HD alle ore 18:15. Diretta streaming disponibile su Rai Play Sport 1 e Eurovision Sport.

La finale per il bronzo sarà il primo match del programma di oggi. Alle 20:30 seguirà la finalissima tra Olanda e Ungheria per l’oro europeo.