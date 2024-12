Milan-Inter femminile, oggi le rossonere e le nerazzurre giocheranno per la prima volta il derby di Milano allo Stadio San Siro: ecco dove vedere la partita in diretta tv.

Oggi, per quanto riguarda il campionato di Serie A di calcio femminile, sarà un giorno storico. Per la prima volta, infatti, il derby della Madonnina tra Milan e Inter si giocherà allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

La partita tra le rossonere e le nerazzurre è valida per la dodicesima giornata di campionato. Per quanto riguarda la situazione in classifica, la Juventus è prima in classifica con 29 punti mentre Inter e Milan si trovano rispettivamente al quarto e al sesto posto. Al termine della prima fase, il campionato proseguirà con la Poule Scudetto, nella quale saranno ammesse le prime 5, e con la Poule Salvezza, nella quale troveremo le ultime 5 in classifica.

Lo Stadio San Siro di Milano, approfittando anche del fatto che l’Inter ha giocato l’ultima gara di campionato venerdì scorso contro il Parma, tornerà quindi ad ospitare una partita di calcio femminile e lo farà per la terza volta nella storia: la prima partita risale addirittura nel 1974 e fu un match delle azzurre, che giocarono e vinsero per 3-0 contro la Scozia; la seconda partita, invece, risale al 2020 con il match Milan-Juventus, vinto dalle bianconere per 1-0.

Per quanto riguarda la stagione in corso, invece, l’Allianz Stadium di Torino ha ospitato il match di Serie A femminile tra Juventus e Roma lo scorso 13 ottobre. La partita è stata trasmessa su Rai 2 e si è giocata davanti a 30mila spettatori, con 110 televisioni collegate da tutto il mondo.

Il Milan femminile, inoltre, indosserà un kit speciale per i 125 anni del club rossonero, maglia che sarà indossata anche dalla squadra maschile nella partita contro il Genoa, valida per il prossimo turno di Serie A.

Di seguito, trovate tutti i dettagli su come seguire Milan-Inter in diretta tv.

Milan-Inter femminile a San Siro: dove vederla

Il derby femminile tra Milan e Inter andrà in onda su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, e in streaming su DAZN e su RaiPlay, a partire dalle ore 14:30.

Per quanto riguarda la Rai, il collegamento avrà inizio alle ore 14:20.