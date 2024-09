BellaMà: la lite tra Antonella Elia e Adriana Volpe (video)

Aria tesa tra due protagoniste del cast di BellaMà. Stiamo parlando di Antonella Elia e Adriana Volpe che, nella puntata di oggi 23 settembre 2024, si sono lasciata ad andare ad un acceso botta e risposta che ha appassionato il popolo del web. Ad innescare la miccia, il padrone di casa, Pierluigi Diaco citando “i siti secondo cui tra di voi scorre cattivo sangue”.

Volpe: “Sono settimane, ma dire sono anni, ma, invece, non sanno che siamo amiche così. Perché tu, in televisione, devi sempre tenere questa parte da attrice, da iena. Non ho capito questa cosa…”

Elia: “Amiche? Adesso non esagererei, non ci vediamo mai, non andiamo a cena insieme, non ci sentiamo mai a telefono, ci mettiamo un like su Instagram ogni sei mesi. L’amicizia è un’altra cosa”

Volpe: “Non ci vediamo? Un momento… Siamo state a cena non so quante volte. L’ultima volta, che hai detto una cosa del genere ho preso il telefono ed ho fatto vedere la chat. Te lo ricordi? Quando ti ho detto che non ti ricordavi. Non siamo mai andate a cena negli ultimi quattro anni? Siamo andate anche alle terme, due tre volte. E’ bellissima questa cosa”

Elia: “Ma non dire bugie, non è vero, quando mai ci siamo andate? Ma mi prendi in giro? Lei dice che siamo andate a cena e alle terme, ma siamo andate alle terme una volta quattro anni fa quando faceva l’opinionista del Grande Fratello. A cena insieme con lei a mangiare una pizza non siamo mai andate!”

Diaco: “Non volere scatenare tutto questo”

Adriana Volpe e Antonella Elia discutono in diretta a Bella Ma’ ✈️ #bellama pic.twitter.com/YDglLUaV66 — trashtvstellare (@tvstellare) September 23, 2024

Che sia vero o no, questo alterco (a tratti surreale), nella sua interezza, rappresenta una pagina di televisione davvero esilarante. Due massime rappresentanti del piccolo schermo che, l’una contro l’altra, si sfidano in duello alla ricerca della verità assoluta. Nelle prossime puntate, la resa dei conti?