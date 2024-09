Prossimamente, in prima serata su Rai 2, due prime serate speciali condotte da Pierluigi Diaco: ecco quando andranno in onda e il titolo.

BellaMa’, Pierluigi Diaco lavora a due prime serate speciali su Rai 2: quando andranno in onda (Anteprima TvBlog)

BellaMa’ si sta confermando una delle note positive nella rivoluzione di Rai 2 partita da qualche anno. Pierluigi Diaco ha dato una mano per far sì che la rete si rimettesse in moto anche nella sua fascia pomeridiana, una missione che oggi lo sta portando a condurre la terza edizione del programma che confronta ed unisce Boomer e Generazione Zeta.

Nelle prime 11 puntate BellaMa’ si è attestato al 6% di share medio (+0.5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso).

Un impegno che, nel tempo, ha visto anche le sue evoluzioni. Tolte le anteprime che hanno preceduto la partenza delle nuove stagioni, tra gli spin-off ricordiamo lo speciale Sanremo nel 2023. Proseguendo, a inizio 2024 le quattro puntate dedicate ai 70 anni della Rai, per l’occasione ribattezzata BellaRai.

Appuntamenti culminati fino ad ora con il primo prime time amarcord BellaRai2 del 30 maggio scorso, dedicato – per l’appunto – alla storia di Rai 2. Attraverso i ricordi e le testimonianze di tanti protagonisti, è stata raccontata la nascita del “secondo canale” e la sua storia. Lo speciale ha catalizzato l’attenzione di quasi un milione di spettatori ed il 6,5% di share (con punte del 10%).

Alla luce di questi risultati, secondo fonti di TvBlog, Pierluigi Diaco starebbe rimettendo le mani in pasta per lavorare a due nuove prime serate. Nel dettaglio, si tratterebbe di due speciali in onda sotto le festività, ancor più precisamente tra Natale e l’inizio dell’anno nuovo. I due serali dovrebbero essere intitolati BellaFesta, ad evidenziare un filo rosso che si ricollega direttamente al principale nome del programma del pomeriggio di Rai 2.

A proposito di BellaMa’, tornando ai giorni nostri Teo Mammuccari è in arrivo da Diaco. Il conduttore de Lo Spaesato (che sarebbe dovuto essere uno degli ospiti della scorsa stagione, poi saltato) sarà presente lunedì. Mammuccari avrà ovviamente occasione di promuovere la terza puntata del suo programma in onda proprio lunedì 30 settembre in prima serata su Rai 2.