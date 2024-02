Puntata particolarmente ricca di emozioni quella di BellaMa’ che andrà in onda oggi pomeriggio su Rai2, a partire dalle ore 15.25. Infatti, Pierluigi Diaco incontrerà in studio Maria Teresa Ferri, sorella di Gabriella (nella foto), la cantautrice romana scomparsa il 3 aprile 2004. L’intervista esclusiva – registrata ieri negli studi Fabrizio Frizzi di Roma – regalerà momenti di grande commozione. A impreziosire il momento televisivo anche il toccante omaggio musicale che sarà realizzato da Rita Forte.

BellaMa’: Teo Mammucari ospite

La puntata di lunedì 19 febbraio di BellaMa’ avrà, almeno sulla carta, ben altri toni. TvBlog è in grado di anticipare che in quella giornata ospite in studio infatti sarà Teo Mammucari. Il vulcanico comico romano, reduce dalla fortunata partecipazione a Ballando con le stelle su Rai1 e in procinto di tornare in tv con uno show tutto suo, si racconterà a 360 gradi, ripercorrendo la sua fortunata carriera televisiva. Considerando le doti istrioniche dell’ex giudice di Tu sì que vales, la diretta si prospetta assai animata.

Diaco ricorda Maurizio Costanzo

A proposito di Diaco, TvBlog può svelare che sabato 24 febbraio, ad un anno esatto dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, Rai1 proporrà in replica in seconda serata dopo Tale e quale Sanremo lo speciale che il giornalista ha realizzato per omaggiare il suo amico e padre professionale. Ricordiamo che L’altro Costanzo, questo il titolo dell’appassionato lavoro di Diaco, è andato in onda sulla rete ammiraglia della tv pubblica in prima visione il 28 agosto scorso (giorno in cui l’anchorman avrebbe compiuto 85 anni), facendo registrare il 13.25% di share e 1.009.000 telespettatori.