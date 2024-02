Martedì 20 febbraio in seconda serata su Canale 5 un appuntamento televisivo speciale per ricordare, ad un anno dalla sua scomparsa, il grande Maurizio Costanzo

Martedì 20 febbraio in seconda serata su Canale 5 andrà in onda un appuntamento speciale per ricordare Maurizio Costanzo, ad un anno dalla sua scomparsa. Uno speciale che sarà condotto da Maria De Filippi insieme a Fabio Fazio. Dedicato a…Maurizio Costanzo andrà in onda subito dopo l’incontro di calcio di Coppa dei Campioni Inter-Atletico Madrid. Con un traino quindi molto importante, come giustamente merita una trasmissione che vuole ricordare uno dei più grandi giornalisti televisivi italiani. La persona che ha praticamente inventato il talk show nella nostra tv.

Da “Bontà loro” al “Maurizio Costanzo show”, il Re del talk show televisivo

Ricordiamo infatti il suo primo programma, quel Bontà loro nella Rete 1 del 1976, a cui poi si sono succeduti Acquario, Grand’Italia, fino proprio al Maurizio Costanzo show, prima su Rete 4 e poi su Canale 5. Quest’ultimo un appuntamento che ha tenuto a battesimo moltissimi personaggi che poi sono diventate delle star nel piccolo schermo e anche al di fuori di esso.

Il teatro Parioli di Roma diventa teatro “Parioli Costanzo”

La serata Dedicato a…Maurizio Costanzo è stata registrata qualche ora fa al teatro Parioli, la casa televisiva e professionale di Maurizio Costanzo. Teatro Parioli che ora è diventato “Parioli Costanzo” come da nuova insegna luminosa, che campeggia proprio all’ingresso dello storico teatro romano. A separare le due parole resterà il pupazzo a forma di scimpanzé luminoso blu. Dicevamo che la Serata dedicata a Maurizio Costanzo è stata registrata poche ore fa e tanti sono stati gli amici del popolare giornalista che sono passati per ricordarlo, presentati da Maria De Filippi e Fabio Fazio.

Gli ospiti di “Dedicato a…Maurizio Costanzo”

Fra gli altri si sono visti Paolo Bonolis, Enrico Mentana, Mara Venier, Carlo Verdone, Christian De Sica, Renzo Arbore. Poi sono passati anche Fiorello, Luciana Littizzetto, Vittorio Sgarbi. Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Vladimir Luxuria, Platinette e Michele Santoro, con il quale fece la famosa staffetta televisiva Rai3-Canale 5 contro la mafia.

Li vedrete tutti e anche molti altri nella trasmissione che come detto verrà trasmessa martedì 20 febbraio 2024 in seconda serata su Canale 5, subito dopo la telecronaca diretta dell’incontro di calcio di Coppa dei campioni Inter-Atletico Madrid. Una trasmissione in cui si è riso molto, ma nella quale ci sono stati anche momenti di riflessione, esattamente come sarebbe piaciuto a Maurizio Costanzo e com’era costume del suo show. Dedicato a…Maurizio Costanzo condotta da Maria De Filippi e Fabio Fazio andrà in onda martedì in seconda serata su Canale 5.