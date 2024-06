Si è chiusa i giorni scorsi la prima stagione di Che tempo che fa sul Nove. Lo scorso anno infatti Fabio Fazio decise di lasciare la Rai, sua casa da sempre, per andare a vivere da solo. Un po’ come fece Jerry Calà nel suo primo film da single, dopo la separazione dai Gatti del vicolo dei miracoli. Così dunque come fece l’ex marito di Mara Venier, pure Fazio ha deciso lo scorso anno di camminare con le proprie gambe, per lasciare le amorevoli braccia di mamma Rai, l’azienda che lo ha fatto nascere, artisticamente parlando e portato al successo.

Che tempo che fa, il brand di Fabio Fazio

Un successo che si è consolidato proprio con Che tempo che fa, talk show che la dirigenza di Rai3 dell’epoca gli affidò qualche decennio fa, nell’access prime time del sabato e della domenica della rete fondata da Giuseppe Rossini. Poi da direttore a direttore, il programma ha ottenuto sempre più spazio, fino poi ad abbracciare tutta la serata della domenica, chiudendo oltre la mezzanotte. Nel corso delle varie stagioni ci sono state le promozioni su Rai1, grazie a Mario Orfeo ed Angelo Teodoli e poi su Rai2, grazie a Carlo Freccero.

Che tempo che fa ed il dato medio stagionale sul Nove

Ma tutto ciò è stato messo alle spalle da Fazio lo scorso anno con la decisione, dopo alcuni no nelle precedenti annate, di accettare le avances di Discovery ed andarsi ad accomodare nel canale posizionato sul tasto numero 9 dell’italico telecomando. Ma come è andata la stagione appena terminata sul Nove di Che tempo che fa? Il programma ha chiuso con una media share del 10,41% e 2.119.000 telespettatori, L’ultima stagione su Rai3 del medesimo programma ottenne invece di media l’11,95% di share e 2.388.000 telespettatori.

L’analisi per target

La media contatti è stata di 5.600.000 telespettatori nell’ora e quarantacinque circa di trasmissione di prime time, perchè questa è la fascia di cui stiamo parlando. La permanenza è stata del 38%. L’età media del pubblico che ha seguito la prima serie di Che tempo che fa sul Nove è stata di 59 anni. Vediamo ora i dati per target. Per quel che riguarda la fascia commerciale, 25-54 anni quest’anno il programma del Nove ha totalizzato il 9,86% di share, in crescita di un punto rispetto all’anno scorso. Il programma ottiene gli share più alti nelle fasce giovani. Particolarmente notiamo il 12% di share nella fascia 15-24 anni. Dato identico anche nella fascia 55-64 anni.

Un programma di alta classe

Per quel che riguarda il livello d’istruzione dato più alto nell’universitaria con il 18,5% ed in quella media superiore con il 13% di share. Dati fra il 5 ed il 7% di share nell’istruzione elementare e media inferiore. Share vicini fra maschi e femmine con i primi al 9,80% e le seconde al 10,9%. Per quel che riguarda le classi socio economiche abbiamo il 16% nella classe alta ed il 14% nella medio alta. Dati che scendono al 5,5% nella classe bassa, 7,70% nella medio bassa e 9% nella media.

I dati regionali

Chiudiamo con i dati per regione. Che tempo che fa sul Nove ottiene il dato più alto nella Valle d’Aosta con il 18% di share. Segue al 15% il Friuli Venezia Giulia e al terzo posto troviamo la Liguria con il 14,61% di share. La regione in cui il programma di Fabio Fazio fa registrare lo share più basso è la Basilicata con il 2,91% di share, seguita dalla Sicilia con il 5,31%, quindi c’è la Calabria con il 6,34% di share.