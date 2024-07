Simona Ventura, oggi sposa con Giovanni Terzi, ha dimostrato di saper domare ancora una volta il mezzo televisivo decidendo lei come e quando far parlare delle sue nozze, sempre con il suo stile controcorrente e autoironico

La data 6 luglio 2024 accende un campanellino nella vostra memoria? Se la risposta è sì, evidentemente siete dei telespettatori accaniti di Che Tempo Che Fa. Ci spieghiamo meglio: proprio oggi Simona Ventura convola a nozze, a Rimini, con Giovanni Terzi: un matrimonio rimandato due volte in passato (prima per la pandemia, poi per la guerra in Ucraina) e che ha trovato la conferma del terzo tentativo proprio sul piccolo schermo.

Perché se è vero che siamo abituati a proposte di matrimonio e ad immagini esclusive delle cerimonie e delle feste ad esse successive in tv, è altrettanto vero che Ventura e Terzi hanno voluto giocare in largo anticipo, creando con il loro matrimonio più che un evento televisivo un tormentone stagionale.

Tutto è cominciato nel dicembre 2023, quando Terzi ha fatto la proposta a Ventura durante Ballando con le Stelle. I due, lo ricorderete, erano entrambi concorrenti. A suggellare quel momento la padrona di casa, Milly Carlucci, legata a Ventura da un’amicizia tale per cui è stata scelta come sua testimone di nozze.

Dopo l’annuncio, la coppia avrebbe potuto “vivere” di interviste più o meno esclusive fino al grande giorno. E invece no: Simona Ventura ha voluto cavalcare l’onda emotiva dell’attesa del “sì” alla sua maniera, sempre controcorrente e in chiave autoironica, facendosi scherzosamente prendere in giro.

Questa “Fase 2” ha visto come teatro lo studio di Che Tempo Che Fa, o meglio del segmento del Tavolo, di cui Ventura è stata ospite fisse per tutta la stagione, sul Nove. Ogni suo ingresso in studio (a differenza degli altri ospiti già seduti al centro dello studio) è stato sottolineato non solo dalla discesa sulle scale, ma anche dalla marcia nuziale, come giustamente ricordano i social del programma con un post ad hoc pubblicato oggi.

L’ironia di Fabio Fazio, che ad ogni occasione ha ricordato il matrimonio di Ventura come se fosse la prima volta che se ne faceva cenno ha fatto il resto. Una notizia che sarebbe potuto passare con il tempo in sordina o che sarebbe potuta anche diventare di ordinaria amministrazione per chi segue il gossip italiano, si è trasformata in uno sketch capace di scherzare sulla mania dei personaggi famosi di voler mettere sempre più al centro delle apparizioni tv la propria vita privata.

Il paradosso, se vogliamo trovarne uno, sta nel fatto che dopo averlo ampiamente annunciato in tv e dopo averlo festeggiato con un pre-matrimonio a Milano, le nozze si svolgono invece in forma privata, con pochi invitati e senza telecamere. Per chi ancora avesse dubbi, Simona Ventura ha insomma dimostrato di saper domare il mezzo televisivo, decidendo lei stessa come e quanto far parlare del suo matrimonio.

Finito questo tormentone, viene da chiedersi, quale sarà la prossima mossa? Presumendo (ma le conferme devono ancora essere fatte) che Ventura tornerà al Tavolo di Fazio nella prossima stagione, per i Venterzi ci sarà spazio per far entrare ancora le telecamere nella loro storia, oppure una volta lanciato il bouquet si tornerà a scherzare su altro? Nell’attesa di scoprirlo, aspettiamo che sia la coppia stessa a condividere le immagini di questo giorno.