Domenica 6 ottobre a partire dalle ore 19:30 torna in onda Che tempo che fa. Il celebre format condotto, ideato e diretto da Fabio Fazio torna per la seconda stagione consecutiva dalle frequenze del Nove, sempre nella storica collocazione della domenica sera.

Che tempo che fa, la gallina dalle uova d’oro del Nove

La prima stagione di Che tempo che fa sul Nove ha ottenuto una media del 10,40% di share (riferimento alla parte centrale, quella del prime time) quindi un vero e proprio successo per un canale che viaggiava in prime time alla domenica attorno 2% di share. Il programma ha inoltre target pregiatissimi all’interno dei suoi telespettatori. Chiaro e lapalissiano che Fazio si è portato sul Nove praticamente tutto il suo pubblico, essendo lui stesso un format. Quindi il pubblico, seguendo Che tempo che fa, ha seguito in realtà Fazio stesso ed il suo modo di fare tv.

Gli ospiti, il plus di Che tempo che fa

Torna quindi con tutte queste premesse Fabio Fazio da domenica sul Nove con questa seconda edizione targata Discovery. Ci torna naturalmente con il classico carico di ospiti di prestigio che ci ha abituato negli anni. D’altronde quando una star chiede al proprio agente chi c’è stato in questo programma e si sente rispondere: il Papa, naturale che la star scelga Che tempo che fa per fare un passaggio sulla tv italiana.

Amadeus alla prima puntata della stagione 2024-2025

Prima puntata della stagione 2024-2025 di Che tempo che fa con due ospiti già in canna, che vi andiamo ad anticipare, in attesa di tutti gli altri. Il primo è ormai un volto del Nove, nuovo, ma allo stesso tempo già celebre. Stiamo parlando della new entry del canale generalista Discovery Amadeus. L’ex direttore artistico del Festival di Sanremo parlerà dunque da Fazio di questo suo passaggio al Nove e di come ha iniziato a prendere confidenza con il nuovo canale televisivo che lo ospita.

E’ iniziata da una settimana la sua avventura nell’access time della rete con Chissà chi è, con dati di ascolto al momento non entusiasmanti (TvBlog farà presto un Focus ascolti su questo tema, in attesa che i numeri si consolidino). Si parlerà naturalmente di questa sua nuova avventura con l’ex Soliti ignoti e poi anche dell’arrivo presto della Corrida sul Nove, ma sicuramente anche di molto altro.

Diego Abatantuono al “Tavolo”

Anticipiamo anche un ospite della parte del Tavolo di Che tempo che fa, in onda dalle 22:30 circa in poi. Insieme al cast fisso di questa parte del programma su cui spiccano Simona Ventura e Nino Frassica, ci sarà l’attore Diego Abantuono. L’attore sta girando con Max Angioni, un film in Friuli Venezia Giulia ambientato in una casa di riposo, in cui Max interpreta la parte di un orfano condannato a lavori di pubblica utilità proprio nella casa di riposo in cui alloggia Abatantuono. Titolo provvisorio della pellicola “Esprimi un desiderio“.

Ecco dunque due degli ospiti della prima puntata di Che tempo che fa stagione 2 sul Nove, domenica 6 ottobre in prime time, il tutto diretto e condotto da Fabio Fazio.