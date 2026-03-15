Che Tempo Che Fa, effetto Sanremo: Sal Da Vinci tra gli ospiti di puntata, previsto anche l’incontro con Carlo Verdone

La domenica, per Warner Bros Discovery, vuol dire soltanto una cosa: Che Tempo Che Fa. La trasmissione condotta e ideata da Fabio Fazio, in collaborazione con Michele Serra, torna con il consueto appuntamento settimanale. Ormai il programma non è semplicemente un talk show. La trasmissione resta un contenitore imprescindibile del palinsesto domenicale perchè cattura tutti i temi e le tendenze, in una sorta di Bignami della settimana che verrà. Fazio, con la collaborazione dei suoi ospiti e i valenti autori, mette insieme una serie di interviste e racconti che fanno del programma un mosaico di emozioni, suggestioni e informazioni in grado di creare una panoramica per il prossimo futuro.

L’utente medio con la trasmissione in onda sul canale Nove riesce a sapere quel che è accaduto nella settimana appena trascorsa e conoscerà le premesse dei prossimi giorni che stanno per arrivare. Che Tempo Che Fa è un ponte tra prima e dopo con ospiti, riflessioni, risate e anche qualche colpo di scena.

Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Ci saranno le divisioni programmatiche di sempre: si comincia con l’anteprima dalle 19.30 per poi passare alla parte iniziale di approfondimento giornalistico, con le principali firme dell’informazione italiana per discutere di attualità. Particolare attenzione alla politica estera con quello che sta accadendo nelle diverse zone di guerra, ma anche ampio spazio dedicato al prossimo Referendum sulla riforma della Giustizia.

In studio saranno presenti Massimo Giannini, Annalisa Cuzzocrea, Cecilia Sala e Michele Serra tra collegamenti e approfondimenti di altre firme importanti della stampa italiana. Spazio anche alla divulgazione scientifica con Roberto Burioni, il quale farà il punto sulla situazione attuale dell’Italia in ambito medico-scientifico.

Sal Da Vinci e gli altri ospiti della puntata del 15 marzo 2026

Presenti anche il Premio Strega e Premio Campiello Paolo Giordano, lo scrittore Niccolò Ammaniti, e l’attrice Jasmine Trinca. L’interprete sarà in sala dal prossimo 19 marzo 2026 con il film “Gli occhi degli altri”. Il film di Andrea De Sica presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025 dove ha vinto il Premio Monica Vitti come miglior attrice.

Restando in tema di cinema, in studio arriva anche l’attore e regista romano Carlo Verdone che sarà intervistato da Fabio Fazio per parlare del film Scuola di Seduzione. Ultima fatica cinematografica del regista e interprete che sarà disponibile dal 1 aprile 2026 sui canali Paramount. Il dibattito sarà incentrato su questo lavoro di recente fattura, ma poi si parlerà anche di altro. Verdone resta un’icona del cinema italiano fra passato, presente e futuro.

L’incontro con Carlo Verdone ricordando “Troppo Forte”

In tal senso arriverà a far parte della chiacchierata anche Sal Da Vinci che, con Verdone, ha recitato ai tempi di Troppo Forte. Quest’incontro, affatto casuale, darà modo a Fabio Fazio di aprire le porte a un altro tipo di dibattito. Quello sul Festival di Sanremo. Da Vinci, nello specifico, sta avendo un successo esponenziale con la sua “Per sempre sì”, ormai tra le canzoni più ascoltate e ballate in Italia.

Il brano, per l’occasione, sarà eseguito live a Che Tempo Che Fa sottolineando anche che il cantautore partenopeo festeggerà i 50 anni di carriera con un evento speciale che si terrà il 25 e 26 settembre Sal Da Vinci festeggerà i 50 anni di carriera all’Arena Flegrea di Napoli e dal 7 ottobre sarà in tour nei teatri d’Italia con “Sal Da Vinci – Live Teatri”. Subito dopo partirà il tour nei teatri d’Italia senza dimenticare l’impegno all’Eurovision Song Contest dove Da Vinci – con la sua canzone – rappresenterà la musica italiana in un contesto estero molto importante. Una sorta di “Mondiale” della musica.

Bebe Vio Ambassador dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

La carrellata di ospiti proseguirà con Bebe Vio. Ambassador dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in occasione della chiusura dei Giochi Paralimpici. Fiorettista paralimpica, nella sua carriera ha vinto 2 ori ai Giochi Paralimpici, 5 ori ai Mondiali e 5 ori agli Europei. Nel 2021 ha fondato la Bebe Vio Academy, un programma inclusivo che ha come obiettivo la promozione dello sport paralimpico, incentrato sulla visione di rendere lo sport accessibile a tutti.

Tra le presenze più attese anche quella di Luciana Littizzetto, che non è un’ospite ma una veterana del programma, nel suo consueto spazio, l’attrice comica e scrittrice commenterà con ironia i fatti della settimana e darà sfogo anche a qualche ‘stoccata’ delle sue. La donna, da sempre, utilizza con maestria il potere della satira per fare un punto su quelle che saranno le prospettive del Paese in ambito culturale, politico e sociale. La sua letterina, ormai, è un appuntamento fisso per gli appassionati della trasmissione che non rinunciano a questa sorta di “editoriale pungente” che serve a spezzare ulteriormente un programma sempre più ricco di contenuti.

Il Tavolo con Ubaldo Pantani, Nino Frassica e Belen Rodriguez

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Sal Da Vinci (che torna dopo essere stato ospite a inizio programma); Aurelio Ponzoni in arte “Cochi”; Belén Rodriguez, conduttrice insieme ai PanPers della sesta stagione di “Only Fun – Comico Show”; Nino Frassica; Mara Maionchi; Ubaldo Pantani;Paolo Rossi; Enzo Iacchetti; Claudio Chiappucci, soprannominato “El Diablo”, uno dei protagonisti del ciclismo anni ’90, a 35 anni dalla vittoria della “Classicissima” Milano-Sanremo;Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Orietta Berti; Francesco Paolantoni; Giucas Casella.

Va ricordato anche il contributo di Filippa Lagerback che sarà presente per tutta la puntata ad annunciare gli ospiti che si alterneranno al famoso tavolo di Fabio Fazio, oltre a dare lustro ai diversi partner della trasmissione. Proprio la conduttrice e ormai nota annunciatrice, nell’anteprima, mostrerà quelli che sono gli sponsor del programma.

Dove vedere il programma

Una vera e propria rappresentanza che conferma anche l’interesse crescente, sul piano pubblicitario, di un titolo solido e duraturo come Che Tempo Che Fa in grado di garantire interazioni e seguito per diverse migliaia di persone che diventano milioni davanti alla tv e altrettanti sui social fra commenti e condivisioni in relazione ai momenti più significativi della puntata.

Ogni appuntamento settimanale con la trasmissione è recuperabile in replica sui canali ufficiali Discovery e le piattaforme di riferimento. Senza contare, poi, l’apporto costante delle piattaforme social (incluso YouTube) che racchiudono i momenti salienti di ogni domenica. Sul canale Nove, invece, la puntata domenicale viene trasmessa in chiaro a partire dalle 19.30.