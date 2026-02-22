Che Tempo Che Fa, gli ospiti di domenica 22 febbraio 2026: da Enrico Brignano a Carlo Conti, chi sarà presente in puntata

Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con la collaborazione di Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, torna come ogni domenica sul Nove. La trasmissione è ormai un appuntamento fisso per la WBD. Gli ascoltatori sono fedeli al brand televisivo e la forza del programma di Fazio, scritto e ideato insieme a Michele Serra, è proprio quella di unire i vari tipi di racconto della settimana. Si passa dall’informazione all’intrattenimento con ospiti e presenze illustri.

Il format è infatti diviso in più parti: si comincia con la consueta anteprima per poi arrivare alla parte centrale della puntata, divisa a sua volta dalla finestra sull’attualità con il confronto tra giornalisti di rilievo come Cecilia Sala o Massimo Giannini, si passa successivamente alle interviste dedicate con ospiti in rappresentanza del mondo dello spettacolo, della politica e dello sport.

Che Tempo Che Fa, gli ospiti della puntata

Poi arriva il monologo di Luciana Littizzetto che spezza, in termini di costruzione, i blocchi del programma: quando la celebre interprete inizia con il proprio racconto umoristico dei principali fatti della settimana, segue sempre la consueta letterina tra il serio e il faceto, vuol dire che subito dopo si riderà ulteriormente grazie all’ultima porzione di programma.

Quella che è denominata Il Tavolo, in cui volti amici dibattono del più e del meno tra sketch, gag e promozioni di vario genere. La conclusione del programma giunge quando Fazio annuncia il blocco nominato L’Importante è Finire con i saluti di rito e il lancio della puntata successiva che include, naturalmente, l’appuntamento alla domenica che verrà.

Carlo Conti e Sanremo 2026

Formula vincente proprio per l’alternanza di volti più o meno noti che si raccontano a Fazio tra sfide professionali e progetti in corso. Che Tempo Che Fa è una finestra televisiva sulla contemporaneità, motivo per cui – a pochi giorni dal Festival di Sanremo, argomento centrale – dopo il consueto spazio dedicato all’approfondimento politico e di cronaca – sarà la musica italiana: Carlo Conti si collegherà con Fabio Fazio direttamente dal Teatro Ariston.

Un modo per comunicare le ultime novità prima dell’inizio della kermesse canora. Non solo il Direttore Artistico di Sanremo 2026 tra i presenti, ci saranno anche: Enrico Brignano, Antonio Di Pietro, Gherardo Colombo, Umberto Tozzi, Paolo Giordano, Roberto Burioni, Ferruccio de Bortoli, Francesco Costa, Massimo Giannini, Cecilia Sala, Marco Varvello, Michele Zarrillo, Gustav Thöni, Francesco Antonio Migliazza, Nino Frassica, Mara Maionchi, Paolo Rossi, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Orietta Berti, Ubaldo Pantani, Cristiano Malgioglio, Francesco Paolantoni e Giucas Casella.

Un racconto a 360 gradi

Un excursus tra spettacolo, sport, politica, musica e cronaca in grado di fornire un ritratto giornalistico della settimana appena trascorsa anticipando qualche scenario possibile della settimana che verrà. Questo raccordo fra passato, presente e prossimo futuro si rivela il valore aggiunto del programma che, in termini di numeri, supera gli standard stagionali dell’emittente domenica dopo domenica. Senza contare gli speciali dedicati al ricordo di celebrità scomparse che animano la nostalgia e la malinconia degli affezionati: l’ultimo, in ordine di tempo, è stato dedicato a Ornella Vanoni.

Un tributo che, sul piano televisivo, ha fatto la differenza agli occhi del pubblico. Domenica 22 febbraio 2026, invece, la musica torna protagonista con un intento “celebrativo”: Sanremo si avvicina e Nove dà il suo piccolo, grande, contributo con un titolo cult. Che Tempo Che Fa con vista sull’Ariston tra nuove tendenze e possibili aspettative.