Che tempo che fa, la pausa di Fabio Fazio: quanto torna

Domenica 22 dicembre è andata in onda l’ultima puntata di Che tempo che fa che, per il momento, non andrà più in onda su Nove. Una notizia inaspettata per i tanti telespettatori che guardano il programma, ma c’è una ragione.

Lo storico format, condotto da Fabio Fazio, ha salutato in modo temporaneo il suo pubblico per prendersi una pausa invernale. Non è la prima volta, infatti, che il famoso programma si ferma per qualche settimana, è un modo per “ricaricare le batterie” e tornare più energici e grintosi di prima.

Quando torna in onda Che tempo che fa

Fabio Fazio è solito prendersi una breve pausa dopo il Natale, momento in cui Che tempo che fa si ferma per qualche settimana. L’ultimo appuntamento è stato quello del 22 dicembre, puntata che ha ottenuto ascolti strepitosi.

È stato lo stesso programma a salutare il pubblico, ringraziandolo per l’affetto dimostrato nel corso dell’ultimo appuntamento del 2025: “Grandi ascolti per Che Tempo Che Fa sul Nove per l’ultima puntata del 2025: 1,7 milioni di telespettatori e il 10% share, confermando Nove sul podio delle reti nazionali. Con 15 milioni di visualizzazioni dei video e oltre mezzo milione di interazioni, si conferma ancora una volta il programma più commentato della serata“. Un post che, dunque, ha celebrato lo straordinario successo del programma.

Sul finale, poi, hanno dato appuntamento alla prossima puntata, che andrà in onda domenica 18 gennaio 2026: “Grazie e a domenica 18 gennaio per Ornella Senza Fine“. Praticamente Che tempo che fa non andrà in onda per tre settimane, una pausa più che dovuta visti i numeri strepitosi che ottiene ad ogni puntata.

Al posto di Che tempo che fa, però, andrà in onda il “best of” del programma con le interviste più belle che partiranno da domenica 4 gennaio. Un modo per no spezzare quel legame con il pubblico ed essere sempre presenti con i momenti più intensi del programma. Programma che quest’anno ha perso una colonna portante, Ornella Vannoni e che ha ricordato la cantante scomparsa in modo eccezionale. Cosa che farà anche con il primo appuntamento del 2026, dove assisteremo a un vero e proprio omaggio per l’artista che si è spenta lo scorso 21 novembre all’età di 91 anni.