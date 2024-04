Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback a GialappaShow

Qualche ora fa, sui social ufficiali di Tv8, è stata annunciata la presenza di Filippa Lagerback nella prossima puntata di GialappaShow. La conduttrice svedese, nel cast fisso di ‘Che tempo che fa‘, affiancherà il Mago Forest nel prossimo appuntamento fissato per mercoledì 1 maggio 2024.

Stasera, durante la diretta del talk show di Nove condotto da Fabio Fazio (a cui hanno preso parte anche Max Giusti e Mago Forest), è stato mostrato, in anteprima, un filmato inedito che annuncia, di fatto, anche la presenza di Luciana Littizzetto nei panni di Nives, l’irriverente personaggio che ha fatto conoscere la comica torinese al grande pubblico ai tempi di ‘Mai dire’ su Italia 1.

Mago Forest, inoltre, ha annunciato che, a partire dal 6 maggio 2024, ‘GialappaShow’ si trasferirà al lunedì.

GialappaShow: il cast di comici

In questa terza edizione, il cast si arricchisce di due pezzi da novanta: Maccio Capatonda, con i suoi famosi trailer e altre novità, e Max Giusti, che propone le parodie di Aurelio De Laurentiis, e chef Alessandro Borghese.

Ed ancora, le nuove puntate di Sensualità a Corte, con Marcello Cesena e Simona Garbarino.

Una nuova serie per Ubaldo Pantani, che torna con uno spin off di 4 Motel in versione VIP, propone la parodia di Paolo Ruffini, e assume le sembianze di Filippo Bisciglia per una versione Winter di Tentescion Ailand. Brenda Lodigiani riporta l’androide Ester Ascione e Annalisa.

Confermati Stefano Rapone, sempre impegnato in politica come Vice Sottosegretario, Gigi & Ross con la parodia in tandem del comico Alessandro Siani e altri nuovi personaggi, Fabrizio Casalino nelle vesti di uno psicanalista, il coach del pensiero positivo Edoardo Ferrario, il taxista Alessandro Bianchi, il barman Alfredo Colina, e Valentina Barbieri è, ancora una volta, Ilary Blasi.

Alessandro Betti è protagonista un’irresistibile parodia di DOC con Brenda Lodigiani, e Toni Bonji regala nuove perle di saggezza con l’obiettivo di (de)motivare, e nuovi comizi nei panni di Oklahoma. E direttamente dal Baratro, fanno capolino i ragazzi Cin Cin, ovvero Enrique Balbontin e Andrea Ceccon.