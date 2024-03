Da mercoledì 10 aprile, tornerà in onda in prima serata su TV8, Gialappashow, il programma della Gialappa’s Band giunto alla terza edizione.

Gialappashow: la terza edizione, al via dal 10 aprile 2024

A pochi mesi dalla fine della seconda edizione e addirittura a poco meno di un anno di distanza dalla prima edizione, che andò in onda nel maggio 2023, torna Gialappashow, il programma di successo della Gialappa’s Band, in onda TV8, con la terza edizione.

L’appuntamento con le nuove puntate sarà a partire dal 10 aprile 2024, con il programma che, dopo aver occupato lo spazio della domenica sera nella prima edizione e il lunedì sera nella seconda, in quest’edizione, andrà in onda ogni mercoledì, ovviamente sempre in prima serata, dalle ore 21:30.

Insieme a Marco Santin e Giorgio Gherarducci, non mancherà anche Mago Forest (che recentemente abbia visto anche alla conduzione di LOL Talent Show: chi fa ridere è dentro, disponibile su Prime Video) che, nelle prime due edizioni, è stato affiancato da una co-conduttrice diversa per ogni puntata.

Gialappashow 2024: le novità della terza stagione

Dal promo, si possono scoprire le principali novità di questa terza edizione.

La prima è la presenza di Max Giusti, volto di TV8 nel 2021 e nel 2022 con il programma Guess My Age – Indovina l’età e conduttore in questa stagione televisiva dello show di Rai 2 Fake Show – Diffidate delle imitazioni, che, con la Gialappa’s Band, ha lavorato nel programma Mai dire Talk, andato in onda su Italia 1 a cavallo tra il 2018 e il 2019.

La seconda novità, invece, è la presenza di Maccio Capotonda che, invece, deve il successo proprio grazie alla collaborazione con la Gialappa’s Band in numerosi programmi andati in onda su Italia 1 dal 2004 al 2009: Mai Dire Grande Fratello & Figli, Mai Dire Lunedì, Mai Dire Martedì e Mai Dire Grande Fratello Show.

I comici confermati, invece, sono Enrique Balbontin, Valentina Barbieri, Alessandro Betti, Toni Bonji, Andrea Ceccon, Marcello Cesena, Simona Garbarino, Brenda Lodigiani, Ubaldo Pantani, Massimo Pieriboni, Stefano Rapone, Alessandro Bianchi, Thomas Basilico, Fabrizio Brignolo, Fabrizio Casalino, Edoardo Ferrario, Gigi e Ross, Fabrizio Lo Presti, Mauro Pirovano e Marcella Silvestri. Confermati anche i Neri per Caso.

Di seguito, c’è il promo.