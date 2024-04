GialappaShow 2024 è la terza edizione del programma comico che ha riportato in tv la Gialappa’s Band, con un format che hanno già sperimentato in passato, con successo

GialappaShow 2024, la terza edizione del programma ideato dalla Gialappa’s Band, diverte il pubblico di Tv8 e Sky Uno anche in questa stagione. Dopo il successo ottenuto nelle prime due edizioni, andate in onda nella primavera/estate e nell’autunno del 2023, la gang unita da Marco Santin e Giorgio Gherarducci e capitanata dal Mago Forest è pronta a proporre nuove e storiche gag. Volete saperne di più sulle novità e conferme di questa edizione? Proseguite nella lettura!

GialappaShow stasera

10 aprile 2024

Nella prima puntata la co-conduttrice è Alessia Marcuzzi. Inoltre, Marco Travaglio finisce nelle mire della Briffatrice interpretata da Brenda Lodigiani e Stefano Accorsi è guest-star di Sensualità a Corte.

GialappaShow conduttrice

Nel corso delle puntate, il mago Forest è affiancato da alcune co-conduttrici provenienti dal mondo della tv, della moda e dello spettacolo.

Nella puntata del 10 aprile la co-conduttrice è Alessia Marcuzzi, che torna a lavorare con Forest e la Gialappa’s a oltre vent’anni dal debutto insieme.

Quando ricomincia GialappaShow?

GialappaShow 2024 va in onda a partire da mercoledì 10 aprile, alle 21:30, su Tv8 e Sky Uno e in streaming su NOW. Il programma si sposta così al mercoledì sera, dopo aver occupato nel 2023 le serate della domenica e del lunedì.

GialappaShow 2024, cast

Il cast fisso del programma è composto da numerosi attori ed attrici comici, in gran parte confermati dalle prime due edizioni e capitanati dal Mago Forest, conduttore del programma. Le novità di questa edizione sono Maccio Capatonda (guest-star della seconda edizione) e Max Giusti.

Ubaldo Pantani , che imita Bruno Barbieri con “4 Motel Vip”, Paolo Ruffini e Filippo Bisciglia con la versione winter di Tentescion Ailand; Brenda Lodigiani , che imita Annalisa e propone l’androide Ester Ascione e la Briffatrice; Alessandro Betti , che interpreta il Fachiro Tandoori e propone una parodia di Doc-Nelle tue mani con Brenda Lodigiani; Maccio Capatonda , che propone i suoi irresistibili trailer e altre novità; Max Giusti , che imita Aurelio De Laurentiis ed Alessandro Borghese; Valentina Barbieri , che imita Ilary Blasi; Stefano Rapone , che interpreta un vice segretario del centrodestra; Toni Bonji che dispenda pillole di saggezza demotivanti ed interpreta il populista Oklahoma; Enrique Balbontin e Andrea Ceccon , che sono i ragazzi Cin Cin; Marcello Cesena e Simona Garbarino , interpreti di Jean Claude e Madre di Sensualità a Corte (i due propongono anche le rubriche “Cucinare guidando” e “Monsterchef”); Edoardo Ferrario , che interpreta un coach del pensiero positivo; Gigi & Ross , che imitano Alessandro Siani, Tiziano Ferro ed altri personaggi; Fabrizio Casalino, che interpreta uno psicanalista; Alessandro “Lesc” Bianchi, che interpreta il tassista ballerino.



La parte musicale è invece a cura dei Neri Per Caso e del Maestro Vittorio Cosma. Gialappa’s Show è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Adriano Roncari, Michele Foresta e Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca e Laura Bernini. La regia è di Andrea Fantonelli. A produrre Banijay Italia.

Quando va in onda GialappaShow?

GialappaShow va in onda tutti i mercoledì su Tv8 e Sky Uno a partire dal 10 aprile 2024, alle 21:30. Questo show di intrattenimento è trasmesso sia sui canali gratuiti di Sky che sulla piattaforma a pagamento.

Quante sono le puntate del GialappaShow?

In tutto, le puntate previste del programma sono sette, della durata di circa 90 minuti ciascuna, più un “best of”. L’ultima puntata va in onda il 29 maggio.

Dove vedere repliche GialappaShow?

La puntata settimanale va in replica subito dopo la prima tv, quindi il mercoledì in seconda serata, sia su Tv8 che su Sky Uno. Successivamente, un’altra replica è proposta il venerdì a mezzanotte su Tv8.

Cosa significa Gialappa’s?

Il nome del trio televisivo deriva dalla gialappa, una pianta floreale messicana, la Ipomoea purga, dal cui tubero si estrae un lassativo per cavalli. In occasione dei Mondiali di calcio messicani del 1986, il primo evento sportivo commentato in radio dalla Gialappa’s Band, furono infatti frequenti i casi di calciatori colpiti da problemi intestinali.

Perché il signor Carlo non è più nella Gialappa’s Band?

Come spesso ripetuto da Marco Santin e Giorgio Gherarducci, Carlo Taranto non ha voluto impegnarsi in altri progetti televisivi, ma tra i tre non c’è stato nessuno strappo né nessuna lite, tant’è che spesso il signor Carlo viene citato all’interno del programma.

Come vedere GialappaShow in streaming?

Oltre che durante la messa in onda televisiva, è possibile vedere Gialappa’s Show in streaming sul sito ufficiale di Tv8, oppure su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere su Sky Go per gli abbonati e su NOW.