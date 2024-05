La Gialappa’s Band commenterà gli Europei di Calcio. Ma non in tv (Anteprima TvBlog)

La Gialappa’s Band commenterà le partite degli Europei di Calcio, in programma tra giugno e luglio in Germania. Manca ancora l’ufficialità, ma possiamo anticipare che Marco Santin e Giorgio Gherarducci, nell’ormai ricorrente versione ‘a due’, accompagneranno i tifosi nel corso della manifestazione continentale.

Gli appassionati non troveranno però la Gialappa’s in tv. Per ascoltare le loro voci bisognerà infatti migrare su Twitch e, novità di quest’anno, su Youtube. Una soluzione già in precedenza testata agli Europei del 2021, vinti dall’Italia, e al Mondiale in Qatar.

Qualcuno era arrivato ad immaginare un approdo su Sky, che detiene i diritti dell’intera competizione. Memori dell’(unica) esperienza del 2006, quando commentarono l’intero Mondiale poi conquistato dagli Azzurri di Lippi, in parecchi avevano sperato in un ritorno, considerato che da dodici mesi il duo porta avanti con successo l’avventura del GialappaShow.

Il calendario delle partite che saranno seguite da Santin e Gherarducci verrà pubblicato nei prossimi giorni. Per ora si può dedurre uno svolgimento in linea con quello condotto nel 2022, con i due impegnati per un solo match al giorno, almeno fino allo sbarco negli ottavi, quando la copertura tornò ad essere integrale.

La Gialappa’s, quasi certamente, non sarà sola. Oltre ai tifosi delle varie nazionali (tradizione ormai consolidata), lo studio potrebbe aprirsi ad altri volti noti. Nelle ultime edizioni si rivelò in particolar modo una sorpresa in positivo Carlo Pellegatti, capace di mettere in luce stranezze e tormentoni magistralmente cavalcati da Marco e Giorgio.

I precedenti

Negli ultimi tre lustri il commento calcistico della Gialappa’s ha conosciuto svariate case. Da Rtl 102.5 per i Mondiali 2010 e 2014 e gli Europei del 2012, alla tv con le incursioni, come detto, a Sky nel 2006 e su Rai 4 ad Euro 2016. Senza dimenticare Radio 2, emittente con la quale la collaborazione si interruppe bruscamente nel 2008, salvo riattivarsi successivamente in concomitanza del rientro in Rai.