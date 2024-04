Una performance da incorniciare quella di Giancarlo Magalli nel podcast Tintoria, in attesa di tornare in tv con nuovi progetti

Giancarlo Magalli al top nel podcast Tintoria ed in arrivo per lui il Gioco dei 9 e il ritorno al GialappaShow su Tv8 (Anteprima TvBlog)

La sua sagacia è proverbiale e di certo non dobbiamo scoprirla oggi. Personaggio televisivo di lungo corso, sia dietro che davanti alla telecamera, ha saputo navigare nei mari perigliosi dell’italica televisione come pochi. Intelligentissimo e battutista nato, Giancarlo Magalli è fra gli autori più prolifici della nostra televisione. Lo ricordiamo per esempio autore di riferimento di Gianni Boncompagni, con cui ha fatto, fra le tante cose insieme, il mitico “Pronto Raffaella”. Ma anche il varietà “Illusione“, con cui debuttò ad inizio degli anni ottanta nelle vesti di conduttore.

Giancarlo Magalli, una carriera al top fra l’autore ed il conduttore

Poi il suo impegno televisivo si concentrò nelle vesti di autore, per esempio nel varietà di Enzo Trapani “Non stop“. Ma ancora tanto altro, fino alla supplenza di Enrica Bonaccorti nel 1987 a “Pronto chi gioca“, riuscita talmente bene che, dopo la transumanza di Pippo Baudo, Raffaella Carrà e la stessa Bonaccorti in Fininvest, prese le redini come conduttore del mezzogiorno di Rai1 con Simona Marchini.

Poi ancora tanti successi televisivi, citiamo Domenica in, I Cervelloni, Domani sposi, Fantastico, Club ’92 con Gigi Proietti, fino ai Fatti vostri, che ha condotto per tantissimi anni e dove ora è padrone di casa di una rubrica. Attualmente Giancarlo Magalli è la voce fuori campo degli inserti video sulla storia della Tv ai Migliori anni di Carlo Conti, di cui sarà ospite in studio nella puntata conclusiva di questa serie.

Magalli ospite fortissimo di una puntata di “Tintoria”

Magalli però è stato protagonista recentemente anche di una puntata di “Tintoria“. Il podcast condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone. Una puntata fortissima quella che ha visto ospite il simpatico autore e conduttore romano. Davvero tante le battute lanciate da Magalli in quella occasione, dove si è potuto esibire a briglie sciolte, senza aver l’ansia del politicamente corretto che ormai ha invaso la nostra televisione (e pure la vita di tutti i giorni).

Tantissimi gli aneddoti raccontati da Giancarlo Magalli a Tintoria, avendo lui incontrato praticamente mezzo mondo dello spettacolo (e non). Da Aldo Fabrizi a Totò, da Christian De Sica a Carlo Verdone. Poi l’ex compagno di scuola Mario Draghi, quindi gli amicissimi Gianni Boncompagni e Raffaella Carrà. Insomma davvero tantissime le battute uscite fuori nel corso di questa puntata di Tintoria.

Forte il ricordo legato ad una sua intervista a Ivana Trump: “Venne da me, prese i soldi e parlava di Donald ed il vero tema uscito fuori da quella chiacchierata era sul come levare i soldi ad un vecchio. Non la saluto perchè è morta, no? Salutiamo invece Donal sperando che la raggiunga”.

Raffaella Carrà fra Madre Teresa di Calcutta ed il Papa

Non può non arrivare poi un ricordo ed un aneddoto legato a Raffaella Carrà con cui Magalli ha lavorato tantissimo ed in programmi di grande successo. “Era il 1984 e doveva venire ospite di Pronto Raffaella Madre Teresa di Calcutta. Ho assistito in quell’occasione a un momento di meta televisione straordinario. La cosa interessante è che nessuno dei due sapeva niente dell’altra. Alla Carrà dissero: ‘Guarda che è una suora, fa del bene agli altri’ e Raffaella chiedeva a Madre Teresa ‘Qual era l’aspetto più bello del suo lavoro?’, cose che puoi chiedere anche a un idraulico. Ma d’altronde che vuoi chiedere a Madre Teresa? Scusi, madre, ma la lebbra?”.

Sempre su Raffaella un ricordo dell’udienza che concesse Papa Giovanni Paolo II al cast di “Pronto Raffaella”. In quell’occasione racconta Magalli che Boncompagni gli offrì cento mila lire se invece di dar la mano al Pontefice glie l’avrebbe leccata, cosa che Magalli non ebbe il coraggio di fare. Divertente poi il ricordo di quando Raffaella disse al Papa che gli portava il saluto di tre milioni di telespettatori (l’audience di “Pronto Raffaella”). Spiazzante la risposta di Magalli a Raffaella: “Forse lui ne avrà di più spettatori!”.

Giancarlo Magalli presto ospite del Gioco dei 9 e del GialappaShow su Tv8

Insomma una puntata molto divertente, tutta da ascoltare, quella del podcast Tintoria con Giancarlo Magalli che prossimamente sarà ospite di alcune puntate della nuova serie del Gioco dei 9 con Nicola Savino su Tv8 e sempre sulla stessa rete tornerà a far visita alla Gialappa’s nel GialappaShow.