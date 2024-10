Dopo il “debutto” dell’anno scorso, Che Tempo Che Fa torna sul Nove anche per la stagione 2024-2025. Fabio Fazio e tutto il suo gruppo di lavoro, in primis l’irrinunciabile Luciana Littizzetto, sono pronti a tenere compagnia al pubblico ogni domenica sera mescolando interviste e momenti di attualità a momenti di comicità e spettacolo, condendo il tutto con ospiti difficili da trovare altrove. Pronti a scoprire tutto su questa edizione? Proseguite nella lettura!

Che Tempo Che Fa, ospiti

Puntata 6 ottobre 2024

La prima puntata della 22esima edizione del programma comincia, come anticipato da TvBlog, con Amadeus, da poco sbarcato anche lui sul Nove, e Damiano David, il frontman dei Makeskin, che presenta il suo primo singolo da solista “Silverlines”.

Quando riprende Che Tempo Che Fa?

La ventiduesima edizione del programma va in onda a partire da domenica 6 ottobre 2024, dalle 19:30, sul Nove.

Come vedere Che Tempo Che Fa in streaming?

Oltre che durante la messa in onda sul Nove, è possibile vedere Che Tempo Che Fa in streaming su Discovery+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Che Tempo Che Fa, il cast e gli ospiti fissi

Il programma vede, nel corso delle puntata, la presenza di personaggi fissi nei vari segmenti. Per la parte dedicata all’attualità, ad esempio, si alternano i giornalisti Massimo Giannini, Fiorenza Sarzanini, Annalisa Cuzzocrea e Nello Scavo. Presente anche Michele Serra, con un monologo nella prima parte del programma; e Roberto Burioni per la parte legata alla scienza ed alla medicina.

In questa edizione, inoltre, sono ospiti frequenti anche gli scrittori Gianrico Carofiglio e Antonio Scurati. Uno spazio è riservato anche al giovane Edoardo Prati, influencer culturale già visto in alcune puntate nell’edizione scorsa.

Per quanto riguarda la parte legata all’intrattenimento, invece, oltre all’inossidabile Luciana Littizzetto, che interviene a circa metà del programma con uno spazio tutto suo in cui commenta i fatti della settimana, e di Filippa Lagerback, che introduce gli ospiti, è confermata la presenta di Nino Frassica con il suo “Novella Bella” e di Ornella Vanoni, che racconta aneddoti della sua vita e non solo.

Che Tempo Che Farà

Da quando è passato sul Nove, il programma ha un’anteprima che si chiama Che Tempo Che Farà, in cui si mostra il backstage prima dell’ingresso in studio di Fabio Fazio. Nell’edizione scorsa il segmento era co-condotto da Fazio con Nino Frassica, in questa edizione sarà riservato maggior spazio alle interviste dedicate a libri e cultura.

Che Tempo Che Fa, il Tavolo

Immancabile, in seconda serata, il Tavolo, lo spazio in cui la trasmissione si “trasforma” anche scenograficamente. La scrivania con l’acquario lascia infatti posto a un grande tavolo in cui siedono ospiti fissi e ospiti. Per quanto riguarda gli ospiti fissi, in questa edizione sono confermati Simona Ventura, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Novità del Tavolo sono l’ingresso di Diego Abatantuono e Max Giusti.

Che Tempo Che Fa è in diretta?

Sì, il programma va in onda in diretta, dalle 19:30 alle 00:30.

Da dove va in onda Che Tempo Che Fa?

Il programma va in onda dallo Studio 6 del Centro di produzione Soul Movie Studios in via Mestre a Milano, lo stesso da cui va in onda Fratelli di Crozza.

Come partecipare come pubblico a Che Tempo Che Fa?

Per assistere al programma in diretta si può inviare una mail a pubblico@lofficinatv.com.

Che Tempo Che Fa su Facebook, X e Instagram

Il programma è molto attivo anche sui social network, anche durante la settimana: a questo link la pagina ufficiale di Facebook, a questo link la pagina ufficiale di X e a questo link la pagina ufficiale di Instagram.