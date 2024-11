Vita da Carlo 3 sbarca a Sanremo: la terza stagione della comedy di Paramount+ ideata e diretta da Carlo Verdone, che ne è anche protagonista, come ampiamente anticipato vede l’attore romano affrontare una delle sfide più ardue per qualsiasi personaggio dello spettacolo italiano, ovvero il Festival di Sanremo. Approfittando della grande cultura musicale di Verdone, la serie tv (che romanza la vita di tutti i giorni dell’attore scherzano su episodi e personaggi da lui realmente vissuti e incontrati) racconta l’universo musicale italiano dalla vetrina più importante di cui dispone. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quadndo esce Vita da Carlo 3?

La terza stagione di Vita da Carlo è disponibile da sabato 16 novembre 2024, in esclusiva su Paramount+.

Vita da Carlo 3, quante puntate sono?

Gli episodi della terza stagione sono in tutto dieci. Paramount+ mette a disposizione i primi cinque sabato 16 novembre, e i restanti 5 sabato 23 novembre.

Vita da Carlo 3, cast

Il cast della serie conferma gli attori e le attrici principali, già visti nelle prime due stagioni, a cui si aggiungono Maccio Capatonda ed Ema Stokholma, ma anche numerosissime guest-star mmusicali.

Carlo Verdone è se stesso;

è se stesso; Stefania Rocca è Sofia, scrittrice affascinata da Carlo;

è Sofia, scrittrice affascinata da Carlo; Filippo Contri è Giovanni, figlio di Carlo;

è Giovanni, figlio di Carlo; Caterina De Angelis è Maddalena, figlia di Carlo,

è Maddalena, figlia di Carlo, Antonio Bannò è Chicco, ex fidanzato di Maddalena, che ruota ancora nella vita di Carlo;

è Chicco, ex fidanzato di Maddalena, che ruota ancora nella vita di Carlo; Maria Paiato è Annamaria, donna di servizio della casa di Carlo;

è Annamaria, donna di servizio della casa di Carlo; Monica Guerritore è Sandra, ex moglie di Carlo;

è Sandra, ex moglie di Carlo; Stefano Ambrogi è Ovidio Cantalupo, produttore di Carlo;

è Ovidio Cantalupo, produttore di Carlo; Ema Stokholma è se stessa;

è se stessa; Maccio Capatonda è se stesso;

Vita da Carlo 3, le guest-star

Gianna Nannini;

Zucchero;

Gianni Morandi;

Nino D’Angelo;

Betty Senatore;

Serena Dandini;

Roberto D’Agostino.

Vita da Carlo 3, trama

A Carlo Verdone viene proposta la direzione artistica del Festival di Sanremo. La sua enorme cultura musicale rende Carlo la persona ideale per dare vita ad una kermesse all’insegna della competenza e dello spettacolo, senza contare che lui è indubbiamente tra i personaggi più amati del Paese.

In quell’assurda ipotesi c’è qualcosa che lo alletta. La musica, insieme al cinema, è da sempre la sua più grande passione e, dentro di sé, Carlo nutre la convinzione di poter allestire un Festival indimenticabile. Il cast vanterà nuovissimi interpreti, oltre a diverse leggende della musica italiana.

Vita da Carlo 3, regista e sceneggiatori

La terza stagione è stata diretta sia da Carlo Verdone che da Valerio Vestoso. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Carlo Verdone, Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni, già al lavoro sulle prime due stagioni. A produrre Luigi e Aurelio De Laurentiis.

Dov’è girato Vita da Carlo 3?

La serie tv è stata girata nei primi mesi del 2024 a Roma e in Liguria. In particolare, il set è stato allestito proprio a Sanremo, dove il protagonista si reca in quanto direttore artistico del Festival, coinvolgendo anche il Teatro Ariston.

Vita da Carlo 3 è una storia vera?

No, la serie tv s’ispira ad alcune vicende realmente accadute a Carlo Verdone, ma nella gran parte dei casi quanto raccontato è frutto della fantasia degli sceneggiatori.

Carlo Verdone, moglie

Se nella serie tv Verdone è separato da Sandra, nella realtà l’attore è separato, ma non divorziato, da Gianna Scarpelli, con cui è stato sposato dal 1980 al 1996.

Carlo Verdone, figli

Anche nella realtà Verdone ha due figli, che però hanno due nomi differenti rispetto a quelli della serie tv: Giulia e Paolo.

Vita da Carlo 4 si farà?

Sì, la quarta stagione si farà: lo stesso Verdone ha annunciato il via alle riprese. La quarta stagione dovrebbe essere anche quella finale: dopo, Verdone tornerà a lavorare per il cinema.

Dove vedere Vita da Carlo 3 in streaming?

È possibile vedere Vita da Carlo 3 in streaming su Paramount+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. L’abbonamento è disponibile a un costo di 7,99 euro al mese o di 79,99 euro all’anno. La piattaforma offre sette giorni di prova gratuiti.