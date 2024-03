Che Vita da Carlo 3 si sarebbe fatto era cosa nota da tempo, così come che la terza stagione della serie tv disponibile su Paramount+ sarebbe stata ambientata a Sanremo, dove da qualche settimana il set ha aperto. A mancare, però, erano i dettagli sui nuovi dieci episodi che saranno caricati sulla piattaforma prossimamente. È stato lo stesso Carlo Verdone, nelle ore scorse, a svelare il tema di Vita da Carlo 3. E se abbiamo detto Sanremo, facile pensare quale sia…

Vita da Carlo 3, anticipazioni trama

Carlo Verdone presentatore di Sanremo

Nella terza stagione, scritta sempre da Verdone con Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni e diretta da lui con Valerio Vestoso (a produrre Luigi e Aurelio De Laurentiis), al protagonista viene fatta una proposta difficile da rifiutare: condurre il Festival di Sanremo.

Verdone, pronto a ritirasi dalle scene, si ritrova così ad annunciare il suo nuovo incarico proprio nella conferenza stampa in cui avrebbe dovuto annunciare l’addio al cinema. “È stressante diventare inaspettatamente il direttore artistico del Festival di Sanremo”, ha raccontato l’attore e regista.

Carlo Verdone si ritroverà anche a curare la direzione artistica del Festival, riuscendo a imporre le sue condizioni: nessun monologo e durata più breve delle serate, due ore e mezza. Una frecciatina, questa, ai Festival di Amadeus, noti oltre che per il successo in termini di ascolti e di popolarità dei brani propositi, anche per la durata extralarge. “Alla fine”, anticipa Verdone, “queste modifiche dolorose per ascolti e pubblicità vengono accettate e il mio festival nonostante tutto avrà anche successo, ma tra mille problemi”.

Tra i temi della stagione, “il politicamente corretto e anche quanto possano i social, di volta in volta, essere effimeri o una vera bomba atomica”. Le riprese si chiuderanno a Parigi, dove si recherà il protagonista in cerca del superospite.

Vita da Carlo 3, il cast

A fianco di Carlo Verdone, troviamo un cast composto da nuovi ingressi e conferme. Per quanto riguarda le novità, sarà presente Ema Stokholma, conduttrice radiofonica e televisiva, come co-conduttrice del Festival, mentre Roberto D’Agostino aiuterà Carlo nella scelta dei cantanti in gara.

A questo proposito, sul palco dell’Ariston (che sarà ricreato negli studi romani), saliranno artisti del calibro di Gianni Morandi, Gianna Nannini, Zucchero Fornaciari e Nino D’Angelo: previsti anche altri cantanti, a cui Verdone dovrà saper dire di no di fronte a brani discutibili. Presente anche Maccio Capatonda, nei panni del nuovo vicino di casa di Carlo.

Tra gli interpreti già visti, invece, ritroveremo nel cast Maria Paiato (Annamaria), Monica Guerritore (Sandra), Antonio Bannò (Chicco), Caterina De Angelis (Maddalena) e Filippo Contri (Edoardo).

Vita da Carlo 3, uscita

Le riprese della terza stagione, come detto, sono tutt’ora in corso: Paramount+ non ha ancora comunicato la data di uscita degli episodi che, però, potrebbero essere disponibili nei prossimi mesi, a distanza quindi di un anno dall’uscita della seconda stagione.

Carlo Verdone e il pensiero per Sangiovanni, Ernesto Assante e Luis Molteni

Nel presentare la terza stagione della serie, Verdone ha voluto rivolgere un pensiero a Sangiovanni, che nella seconda stagione era stato scelto per interpretare Carlo da giovane nel film che il protagonista si apprestava a girare. Sangiovanni ha da poco dichiarato di volersi prendere una pausa dalle scene:

“Gli ho mandato un lungo messaggio molto affettuoso e paterno dicendogli: ti voglio dare un consiglio, non ti abbattere, stai fermo e ascolta te stesso e vedrai che troverai la tua energia. È successo anche a me dopo il grande successo di Non stop quando mi sono reso conto che non avrei più avuto una vita personale. Fui preso allora da attacchi di panico per un anno intero poi un bravo psicanalista mi disse: è solo la paura del futuro, cerca i luoghi che ti fanno venire il panico e affrontali. È stata dura ma alla fine ce l’ho fatta”.

La terza stagione sarà dedicata ad Ernesto Assante, critico musicale recentemente scomparso (e che comparirà in un cameo) ed all’attore Luis Molteni, che ha lavorato con Verdone in “Perdiamoci di vista” e “Viaggi di nozze”.