Vita da Carlo 2, video intervista con i “figli” di Verdone (e Chicco): “ecco come cambiano i nostri personaggi”

Vita da Carlo 2 ha debuttato su Paramount+ venerdì 15 settembre 2023 con le prime 3 puntate, proseguendo poi settimanalmente con 2/3 puntate ogni venerdì. Dopo la prima stagione rilasciata da Prime Video (dove è ancora disponibile) la serie cambia quindi casa e parte dei protagonisti. Non tutti però e oltre a Carlo Verdone, Max Tortora, Monica Guerritore (che interpreta l’ex moglie di Verdone), nella seconda stagione tornano anche Caterina De Angelis che è Maddalena la figlia di Verdone, Antonio Bannò l’interprete di Chicco precario fidanzato di Maddalena e Filippo Contri che interpreta Giovanni, avvocato, altro figlio di Carlo Verdone.

I tre “veterani” del cast ci tengono a sottolineare il loro essere il nucleo della serie, nel corso della video intervista, Filippo Contri ha scherzato raccontando come gli avessero chiesto se guardassero la prima puntata tutti insieme “ma siamo tanti, è difficile fare una cena tutti insieme“. Dopo un invito a cena ai due colleghi l’interprete di Giovanni ha raccontato come si sia sentito un po’ in Suits (storica serie americana che negli Stati Uniti sta avendo un ritorno di popolarità grazie a Netflix) perché in questa stagione ha avuto modo di portare il suo personaggio nelle aule di tribunale. Infatti una delle storie portate avanti da questa seconda stagione, è legata alla difesa da parte di Giovanni Verdone di un’anziano taglieggiato dalla mafia di Ostia, con conseguenze che si rifaranno su tutta la famiglia.

Paramount+ Vita da Carlo 2, le dichiarazioni dalla conferenza stampa con Carlo Verdone Alla fine della prima stagione di Vita da Carlo Maddalena scopriva di essere incinta ma senza svelare se il figlio fosse di Chicco, suo storico fidanzato, o di un ragazzo coreano conosciuto in uno dei suoi viaggi. Ma in questa seconda stagione per Caterina De Angelis la sua Maddalena “fa vedere un lato più tenero, anche nei confronti del povero Chicco, anche se torna sempre una Maddalena un po’ stronz*tta”.

Anche Antonio Bannò è stato entusiasta di tornare sul set per questa seconda stagione, in cui ha trovato facce nuove come Valerio Vestoso “che non conoscevo, avevo visto solo un cortometraggio molto bello che consiglio Ratzinger vuole tornare, ed è stata una bella sorpresa“.

Tutti e tre ovviamente amano il loro papà ma Carlo Verdone che lo fa per finzione nella serie è un po’ anche il “papà delle loro carriere” come dice Caterina De Angelis. Contri, invece, non avrebbe voluto un padre come il Verdone della serie perché cerca sempre di avere la sua attenzione ma finisce per non ottenerla mai. “Penso che soprattutto in un’età in cui hai bisogno di qualcuno con cui confrontarti, chiedere consigli, Carlo non è la persona giusta per farlo, ha sempre tanti pensieri, tante cose da fare e magari pensando che essendo famiglia basta una cena in cui si parla di nulla per superare tutto“.